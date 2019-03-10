Важливі слова: ніжна Ані Лорак заговорила про кохання

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак розповіла про кохання і продемонструвала нове фото

Ані Лорак, яка відзначила 8 березня в компанії риб, висловилася про кохання на своїй сторінці в Instagram.

"Любов'ю служіть один одному", - написала Ані Лорак, яка також виклала своє нове чорно-біле фото.

Фото: instagram.com/anilorak

Шанувальники відомої української співачки перейнялися її словами і поміркували про кохання.

"Любов - це не служіння, а взаємне дихання в один такт музики!", - зазначив aleksandrovice395.

"Зачарована Вами", - написала anilorak.sonsuz.

"Любити - є сенс цього життя", - прокоментувала lrkxs.

"Неповторна, найкраща! Душа добра. Кароліна, ви суперская артистка всесвіту", - зазначила eirinofficial.

"Любов творить чудеса, жінка щаслива", - підкреслила liudmilavasilishin.

"Як багато можна сказати про людину по очах. Ваші очі неймовірні, в них стільки доброти, тепла і глибокого сенсу. Я бажаю Вам, щоб у вашій душі ніколи не було місця смутку. Ви дуже душевна людина, і дай Бог, щоб у вашому серці завжди панувала любов", - написала malinkakleine7.

"Які правильні і важливі слова, але як же іноді важко керуватися ними", - anastasyanastya96.

"Любов це... життя, кохайте і будьте коханими Кароліна", - зазначила official_veronikadenisova.

"Твій погляд притягує і захоплює більше, ніж блиск дорогоцінного каміння!", - oh_maria.

"Правильно адже "Любов захист від будь-якої біди". Слова з вашої пісні Дзеркала. Коли вперше послухала цю пісню запам'ятала ці рядки назавжди. Адже любов правда рятує від усього. Особливо моя любов до вас допомагає мені у багатьох ситуаціях так як завжди беру приклад з вас. І звичайно ж головне це любов до сім'ї і друзям адже вони завжди будуть поруч", - прокоментувала faxriyya.h.

Нагадаємо, що Ані Лорак показала, як порушує строгу дієту.

Раніше повідомлялося про те, що Ані Лорак здивувала розкішним бюстом в облягаючому топі.