"Важливо йти далі": Влад Топалов розбурхав мережу філософським посланням

Співак поділився своїми думками про життєві приоритирети

Російський співак, чоловік телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов, поки дружина відпочиває та працює у Дубаї, вирішив трохи поміркувати про сенс життя і вплив змін на світогляд людини. Він опублікував філософский пост в Instagram.

Так зі своїми роздумами про вічне артист супроводив атмосферним студійним знімком. На фото Влад крокує з гітарою в руках, задумливо дивлячись у далечінь і ніби поринувши в свої думки.

"Удосконалюватися - значить змінюватися. Бути досконалим - значить змінюватися часто" Сер У. Черчіль. Головне - йти вперед. Останнім часом я все частіше собі говорю.... І це мине. І хороше зміниться поганим, а потім і погане - хорошим. Таке життя. Важливо не зупинятися. Не зациклюватися. А йти далі. Змінюватися. І змінювати своє ставлення! Ось. Цитати я не беру з інтернету, а з голови. Просто мої думки", - зазначив музикант.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Підписники Влада, в своїй більшості, розділили його думку, похваливши за глибокодумність і зрілість висловлювань, а деякі стали жваво цікавитися, що ж послужило причиною такого проникливого монологу.

"Влад, дуже вірно сказано! Ти правий, я згодна з тобою. Ти молодець. Успіхів і удачі у всіх починаннях", "Такі слова гідні поваги, головне вміти робити висновки з ситуацій, оточення і т. д. Браво! Чітко, лаконічно, коротко, десь навіть твердо, по-чоловічому, з нотками індивідуальності - характеру!", "Вперед з піднятою головою! З подолання всіх неприємностей з якими ставати сильнішими!", "Влад, на тебе хочеться рівнятися. Ти таку роботу виконав. Дякую тобі за приклад!", "Питання для роздумів: а для чого змінюватися? Для чого йти вперед?" - писали шанувальники.

Раніше Влад Топалов зворушливо привітав свою найулюбленішу жінку з днем народження.

До слова, Влад Топалов підтримав свою працелюбну й енергійну дружину Регіну Тодренко, захопившись її цілеспрямованістю і досягненнями.