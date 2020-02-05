Василь Вірастюк, Марія Бурмака, VIVIENNE MORT на прем'єрі фільму «Особливі» з Венсаном Касселем у головній ролі

В Україні стрічка виходить у прокат 6 лютого
У столичному кінотеатрі «Ультрамарин» відбулася прем'єра душевної кінострічки «Особливі» режисерів Еріка Толедано і Олів'є Накаша з Венсаном Касселем у головній ролі, яка розповідає історію двох волонтерів: іудея і мусульманина, які допомагали людям з аутизмом.
В Україні зворушливий фільм про особливих людей представив Почесний консул Ізраїлю Олег Вишняков.
Трейлер фільму «Особливі»
Кінопрем'єру відвідали Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон, Олена Філонова, Василь Вірастюк, Марія Бурмака, Жан Беленюк, Ілля Ноябрьов, Наталія Васько, Ян Левінзон, Марія Мельник, Анна Саліванчук, Влад Ващук, Анна-Марія, група VIVIENNE MORT, Алла Медведєва, Сергій Нікітюк, Діма Сукач, Дмитро Горовенко, Макс Сосновський, Владлен Неклюдов, депутати-учасники Міжпарламентської групи дружби «Україна - Ізраїль», представники єврейських громад, а також батьки дітей з аутизмом. Головною метою заходу було привернути увагу громадськості до проблем соціалізації людей з аутизмом.
Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон
Світова прем'єра фільму «Особливі» відбулася на 72-му Каннському кінофестивалі. В Україні ж фільм увійде в прокат 6 лютого.
Варто відзначити, що частина зборів з прокату піде на підтримку проекту Школа Кids Autism Games для дітей з аутизмом. Як і головні герої фільму «Особливі» Ви будете мати можливість підключитися до доброї справи – підтримати особливих дітей і зробити їх життя кращим.
Уляна Супрун, Ірма Вітовська, Михайло Кукуюк та інші зіркові гості на прем'єра українського фільму "Наші котики"
Зіркові гості прем'єри
VIVIENNE MORT
Марія Бурмака
Наталія Васько
Анна Саліванчук
Хореограф Ігор Кузьменко (праворуч)
Ілля Ноябрьов та Олег Вишняков
Марія Мельник з чоловіком
Влад Ващук
Василь Вірастюк
Жан беленюк (на фото - праворуч)
Дочка Джонні Деппа показала всі принади в прозорому вбранні "драма квін" на червоній доріжці премії BAFTA-2020
Анна-Марія
Діма Сукач
Олег Вишняков і Анна Саліванчук
Дмитро Горовенко
Макс Сосновський