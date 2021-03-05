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Василіса Фролова на крайньому терміні вагітності розповіла про самопочуття

Автор: Анна Кисельова

Українська телеведуча, модель і актриса Василіса Фролова досі вагітна, незважаючи на те, що передбачувана дата пологів вже пройшла. Як зараз себе почуває знаменитість – читайте нижче.

Про самопочуття на 41-му тижні вагітності Василіса Фролова розповіла в Instagram-stories.

Актриса заявила, що їй важко спати вночі, тому вона висипається днем. Також знаменитість прикріпила фото, зроблене в ліжку. Вона лежить на білосніжній постелі, волосся злегка скуйовджене, на обличчі немає макіяжу.

"41 тиждень... Через те, що вночі спати тривожно і неможливо, висипаюся хоча б вдень", – пояснила майбутня мама.

Василіса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Нещодавно модель розповідала, що 4 березня було її передбачуваною датою пологів, проте малюк на світ поки ще не з'явився.

До речі, офіційно Фролова ніколи не була заміжня. За її словами, штамп у паспорті – не найважливіше і можна запросто обійтися без нього, але блондинка не приховує, що у неї є коханий чоловік.

Раніше Василіса Фролова влаштувала оголену фотосесію на останніх термінах вагітності. Дівчина позувала в чорному бра, гольфах такого ж кольору і в ніжно-рожевій накидці з найтоншого фатину.

А ось новий рік телеведуча зустріла повністю голою, лише прикривши цікаві місця бенгальськими вогнями.

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Новини України беременностьмодельВасилиса Фролова
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