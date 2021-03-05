Василіса Фролова на крайньому терміні вагітності розповіла про самопочуття

Актриса заявила, що їй важко спати вночі, тому вона висипається днем. Також знаменитість прикріпила фото, зроблене в ліжку. Вона лежить на білосніжній постелі, волосся злегка скуйовджене, на обличчі немає макіяжу.

"41 тиждень... Через те, що вночі спати тривожно і неможливо, висипаюся хоча б вдень", – пояснила майбутня мама.

Василіса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Нещодавно модель розповідала, що 4 березня було її передбачуваною датою пологів, проте малюк на світ поки ще не з'явився.

До речі, офіційно Фролова ніколи не була заміжня. За її словами, штамп у паспорті – не найважливіше і можна запросто обійтися без нього, але блондинка не приховує, що у неї є коханий чоловік.