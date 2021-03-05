Василиса Фролова на крайнем сроке беременности рассказала о самочувствии

Актриса заявила, что ей тяжело спать ночью, поэтому она высыпается днем. Также знаменитость прикрепила фото, сделанное в постели. Она лежит на белоснежной постели, волосы слегка взъерошены, на лице нет макияжа.

"41 неделя…Из-за того, что ночью спать тревожно и невозможно, высыпаюсь хотя бы днем", – объяснила будущая мама.

Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Недавно модель рассказывала, что 4 марта было ее предполагаемой датой родов, однако малыш на свет пока еще не появился.

К слову, официально Фролова никогда не была замужем. По ее словам, штамп в паспорте – не самое важное и можно запросто обойтись без него, но блондинка не скрывает, что у нее есть любимый мужчина.