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"У запраній піжамі": Соня Плакидюк не боїться здатися некрасивою

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2019 - 16:30
"У запраній піжамі": Соня Плакидюк не боїться здатися некрасивою
Фото: Соня Плакидюк (instagram.com/moi_sofism)

Відомий фотограф проігнорувала безтактні запитання підписників і запропонувала обговорити іншу тему

Коментатори в акаунті Соні Плакидюк, відомого фешн-фотографа і судді Топ-модель по-українськи, вступили в запеклу словесну баталію, яку спровокувало фото знаменитості. Під об'ємним пуховиком юзери помітили кругленький животик відомого фотографа, і деякі з підписників без сорому вказали на цей факт.

&quot;У запраній піжамі&quot;: Соня Плакидюк не боїться здатися некрасивою

Фото: Знімок, який викликав у підписників різні здогадки (instagram.com/moi_sofism)

 

&quot;У запраній піжамі&quot;: Соня Плакидюк не боїться здатися некрасивою

&quot;У запраній піжамі&quot;: Соня Плакидюк не боїться здатися некрасивою

&quot;У запраній піжамі&quot;: Соня Плакидюк не боїться здатися некрасивою

Скріншот: Коментарі до посту Соні Плакидюк (instagram.com/moi_sofism)

"На цьому фото, здається що вагітна";

"Думаю ви вагітна, з чим поспішаю привітати. Або пуховик невдалий. Але все одно ви красуня";

"Ви випадково не вагітна, або це святковий Олів'є?", - запитали вони у зірки.

На що Соня поспішила відповісти хейтерам і нетактовним особам і запропонувала обговорити тему "некрасивості" загалом.

&quot;У запраній піжамі&quot;: Соня Плакидюк не боїться здатися некрасивою

Фото: Соня Плакидюк запропонувала подписчицам поговорити відверто (instagram.com/moi_sofism)

"Поки під попереднім постом точаться криваві бої на тему мого міфічного каліцтва, під ручку з нетактовними питаннями про можливе "диво", хочу поцікавитися у вас, бабоньки, шо ж ви так смертельно боїтеся здатися комусь некрасивими? Може, краще, поговоримо на цю тему, а? - запропонувала Плакидюк своїм подписчицам.

&quot;У запраній піжамі&quot;: Соня Плакидюк не боїться здатися некрасивою

Фото: Соня Плакидюк не боїться здатися некрасивою, що дуже цінують її фанати (instagram.com/moi_sofism)

Про себе вона написала, що не боїться здатися некрасивою і воліє залишатися різноманітною, але завжди бути собою.

&quot;У запраній піжамі&quot;: Соня Плакидюк не боїться здатися некрасивою

Фото: Соня Плакидюк воліє бути різною (instagram.com/moi_sofism)

"Я ось можу бути будь-якої (жирною/худою, нафарбованою/ненафарбованою, гарно вдягненою в агент провокатор /в запраній піжамі, можу пахнути борщем і салом, а можу ліміткой Тома Форда за багато грошей) і у мене немає з цим проблем, а у вас?" - відверто зізналася фешен-фотограф.

&quot;У запраній піжамі&quot;: Соня Плакидюк не боїться здатися некрасивою

Фото: Підписники погодилися з висловом кумира про красу (instagram.com/moi_sofism)

Нещодавно ми писали про інтригуюче фото, яке Соня Плакидюк розмістила у себе на сторінці в соцмережах. На ньому "засвітилися" Маша Єфросиніна, Анна Гресь і сама Соня, назвавши себе новою ВІА-грою.

Крім того, дізнайтеся чому Алла Костромічева порушила свої новорічні обіцянки.

А також, чому Соня Плакидюк досі відкладає весілля з Ричардом Горном.

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