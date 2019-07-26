"В обіймах кавалера": Наталія Могилевська розбурхала мережу фото з Одеси

Співачка поєднує роботу з відпочинком біля моря
Наталя Могилевська відправилася в Одесу, де днями дебютувала у складі "Жіночого кварталу". Артистка вирішила не втрачати час і поєднати роботу з відпочинком біля моря. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася забавним фото, яке вразило її шанувальників - адже співачка показала, з ким вона проводить час на курорті.
На знімку Наталія відображена в обіймах величезного білого ведмедя. Швидше за все, це людина, одягнена в плюшевий костюм ведмедика, при цьому звір вийшов значно вище звичайної людини. Виконавиця, одягнена в стильне чорне плаття з сріблястим принтом, забавно зобразила томний вираз обличчя.
"Ах, Одеса...В обіймах кавалера. Хто вже цього літа встиг відпочити?" - прокоментувала фото Могилевська.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Підписники української артистки оцінили її гумор і залишили безліч позитивних відгуків під знімком.
Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Нагадаємо, загадкова Наталя Могилевська підкорила ніжністю на тлі заходу в Єгипті.
Раніше Наталія Могилевська розповіла, на що готова піти заради шанувальників. На честь одного мільйона підписників в Instagram співачка "з'їла" лимон на відео.
Також стрункіша Наталя Могилевська в купальнику показала, як релаксує на лоні природи.