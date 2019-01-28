"В кілограмах +6": Джамала показала, як змінилася за 10 років

За цей час в житті зірки відбулося безліч змін
Известная украинская певица, победительница Евровидения 2016 Джамала, которая показала подросшего сына, тоже решилась принять участие в популярном среди знаменитостей флешмобе 10 Years Challenge и продемонстрировала, как она выглядела 10 лет назад. Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.
На фото Джамала запечатлена в рваных джинсах, необычном свитре с оголенными плечами и тюрбаном на голове. В подписи к публикации она перечислила, что же изменилось в ее жизни за это время. К примеру, как призналась исполнительница, она поправилась на 6 килограммов.
"Ну ладно #10yearschallenge
В альбомах+5
В килограммах +6, в "человеках" +1
Сцены, страны, счастья ... не сосчитать #нупомоемучтотогдачтосейчаскрасота #bitanga #явсегдасвоямалышка", - с юмором написала певица.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Поклонники отметили, что артистка отлично выглядела, что тогда, что сейчас, и что ей очень идут подобные головные уборы.
"Вау! Шикарна!";
"Я думала, это сейчас";
"У Вас тоді були ексцентричні образи))";
"Як вам класно в тюрбанах!";
"Класс! очень я люблю все эти "головные уборы";
"Аааа, вы тут такая малышка. ждем больше сцен, больше стран и много музыки в этом году", - пишут фаны в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, ранее Надя Дорофеева показала, как выглядела 10 лет назад. Певица удивила своей внешностью и фото на фоне ковра.
Также известная украинская актриса Ольга Сумская последовала примеру других украинских и мировых звезд и присоединилась к флешмобу 10 Years Challenge. Она опубликовала фотоколлаж, где сравнила себя в 2008 и 2018 году.