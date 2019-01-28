"В кілограмах +6": Джамала показала, як змінилася за 10 років

За цей час в житті зірки відбулося безліч змін

Известная украинская певица, победительница Евровидения 2016 Джамала, которая показала подросшего сына, тоже решилась принять участие в популярном среди знаменитостей флешмобе 10 Years Challenge и продемонстрировала, как она выглядела 10 лет назад. Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

На фото Джамала запечатлена в рваных джинсах, необычном свитре с оголенными плечами и тюрбаном на голове. В подписи к публикации она перечислила, что же изменилось в ее жизни за это время. К примеру, как призналась исполнительница, она поправилась на 6 килограммов.

"Ну ладно #10yearschallenge

В альбомах+5

В килограммах +6, в "человеках" +1

Сцены, страны, счастья ... не сосчитать #нупомоемучтотогдачтосейчаскрасота #bitanga #явсегдасвоямалышка", - с юмором написала певица.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники отметили, что артистка отлично выглядела, что тогда, что сейчас, и что ей очень идут подобные головные уборы.

"Вау! Шикарна!";

"Я думала, это сейчас";

"У Вас тоді були ексцентричні образи))";

"Як вам класно в тюрбанах!";

"Класс! очень я люблю все эти "головные уборы";

"Аааа, вы тут такая малышка. ждем больше сцен, больше стран и много музыки в этом году", - пишут фаны в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала, как выглядела 10 лет назад. Певица удивила своей внешностью и фото на фоне ковра.

Также известная украинская актриса Ольга Сумская последовала примеру других украинских и мировых звезд и присоединилась к флешмобу 10 Years Challenge. Она опубликовала фотоколлаж, где сравнила себя в 2008 и 2018 году.