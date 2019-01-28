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"В кілограмах +6": Джамала показала, як змінилася за 10 років

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2019 - 15:27
"В кілограмах +6": Джамала показала, як змінилася за 10 років
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

За цей час в житті зірки відбулося безліч змін

Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала, яка показала підрослого сина, теж зважилася взяти участь в популярному серед знаменитостей флешмобі 10 Years Challenge і продемонструвала, як вона виглядала 10 років тому. Знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото Джамала відображена в рваних джинсах, незвичайному светрі з оголеними плечима і тюрбаном на голові. У підписі до публікації вона перерахувала, що ж змінилося в її житті за цей час. Приміром, як зізналася співачка, вона поправилася на 6 кілограмів.

"Ну ладно #10yearschallenge
В альбомах+5
В кілограмах +6, у "людях" +1
Сцени, країни, щастя ... не злічити #нупомоемучтотогдачтосейчаскрасота #bitanga #явсегдасвоямалышка", - з гумором написала співачка.

&quot;В кілограмах +6&quot;: Джамала показала, як змінилася за 10 років

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники відзначили, що артистка чудово виглядала, що тоді, що зараз, і що їй дуже йдуть подібні головні убори.

"Вау! Шикарна!";

"Я думала, це зараз";

"У Вас тоді були ексцентричні образи))";

"Як вам класно в тюрбані!";

"Клас! дуже я люблю всі ці "головні убори";

"Аааа, ви тут така маленька. чекаємо більше сцен, більше країн і багато музики в цьому році", - пишуть фани в коментарях.

&quot;В кілограмах +6&quot;: Джамала показала, як змінилася за 10 років&quot;В кілограмах +6&quot;: Джамала показала, як змінилася за 10 років

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва показала, як виглядала 10 років тому. Співачка здивувала своєю зовнішністю і фото на тлі килима.

Також відома українська актриса Ольга Сумська послідувала прикладу інших українських та світових зірок і приєдналася до флешмобу 10 Years Challenge. Вона опублікувала фотоколаж, де порівняла себе в 2008 і 2018 році.

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