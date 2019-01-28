"В кілограмах +6": Джамала показала, як змінилася за 10 років

За цей час в житті зірки відбулося безліч змін
Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала, яка показала підрослого сина, теж зважилася взяти участь в популярному серед знаменитостей флешмобі 10 Years Challenge і продемонструвала, як вона виглядала 10 років тому. Знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На фото Джамала відображена в рваних джинсах, незвичайному светрі з оголеними плечима і тюрбаном на голові. У підписі до публікації вона перерахувала, що ж змінилося в її житті за цей час. Приміром, як зізналася співачка, вона поправилася на 6 кілограмів.
"Ну ладно #10yearschallenge
В альбомах+5
В кілограмах +6, у "людях" +1
Сцени, країни, щастя ... не злічити #нупомоемучтотогдачтосейчаскрасота #bitanga #явсегдасвоямалышка", - з гумором написала співачка.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники відзначили, що артистка чудово виглядала, що тоді, що зараз, і що їй дуже йдуть подібні головні убори.
"Вау! Шикарна!";
"Я думала, це зараз";
"У Вас тоді були ексцентричні образи))";
"Як вам класно в тюрбані!";
"Клас! дуже я люблю всі ці "головні убори";
"Аааа, ви тут така маленька. чекаємо більше сцен, більше країн і багато музики в цьому році", - пишуть фани в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва показала, як виглядала 10 років тому. Співачка здивувала своєю зовнішністю і фото на тлі килима.
Також відома українська актриса Ольга Сумська послідувала прикладу інших українських та світових зірок і приєдналася до флешмобу 10 Years Challenge. Вона опублікувала фотоколаж, де порівняла себе в 2008 і 2018 році.