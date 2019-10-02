"В очах читається кохання!" Потап і Настя Каменських зворушили осінньою романтикою

Потап і Настя, незважаючи на те, що вже давно разом і офіційно розписалися в кінці травня, ведуть себе так, немов тільки що познайомилися – в їх парі присутній трепет і романтика, передчуття і радість зустрічей, а також безудержна пристрасть. Співачка розповіла, що вони з репером – темпераментні закохані і можуть запросто публічно віддатися емоціям, а продюсер, у свою чергу, не може натішитися дружиною. На підтвердження своїх слів пара опублікувала осінні романтичні фото на фоні різнокольорових листя.

На сторінках в instagram Потапа і Насті з'явилися щасливі знімки, зроблені під час їх чергового романтичного побачення. Співачка позує у теплому пальто пудррового кольору, чорній сорочці, шкіряних лосинах і з поясною сумкою. Вона доповнила образ трендовим прикрасою – величезними сережками-кільцями.

Потап вирішила внести в свій кежуальний образ класичні елементи: на ньому - суворе пальто, чорні штани і біла футболка.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

"Осінні пейзажі. Милі і жовті", - підписала кадр англійською мовою щаслива Настя.

"Побачення з моєю дружиною – це така романтична річ", - зізнався під знімком Потап.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Шанувальники не втрималися від компліментів для пари, адже їх осінній фотосет дійсно вийшов неймовірно теплим і душевним. Деякі запідозрили співачку вагітності і вирішили, що вона приховує животик.

Які Ві неймовірні, очей не можливо відірвати, будьте щасливі!

Круті люди

Щастя і благополуччя на обличчях

Милаші

Класні

Неперевершені

Хтось приховує животик?

В очах читається кохання!

Красиві

Просто шикарні

Скріншот коментарів

Раніше Потап зізнався, що Настя Каменських – чудова господиня і вона смачно готує.