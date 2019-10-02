"В очах читається кохання!" Потап і Настя Каменських зворушили осінньою романтикою

Пара не приховувала щасливих очей
Потап і Настя, незважаючи на те, що вже давно разом і офіційно розписалися в кінці травня, ведуть себе так, немов тільки що познайомилися – в їх парі присутній трепет і романтика, передчуття і радість зустрічей, а також безудержна пристрасть. Співачка розповіла, що вони з репером – темпераментні закохані і можуть запросто публічно віддатися емоціям, а продюсер, у свою чергу, не може натішитися дружиною. На підтвердження своїх слів пара опублікувала осінні романтичні фото на фоні різнокольорових листя.
На сторінках в instagram Потапа і Насті з'явилися щасливі знімки, зроблені під час їх чергового романтичного побачення. Співачка позує у теплому пальто пудррового кольору, чорній сорочці, шкіряних лосинах і з поясною сумкою. Вона доповнила образ трендовим прикрасою – величезними сережками-кільцями.
Потап вирішила внести в свій кежуальний образ класичні елементи: на ньому - суворе пальто, чорні штани і біла футболка.
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)
"Осінні пейзажі. Милі і жовті", - підписала кадр англійською мовою щаслива Настя.
"Побачення з моєю дружиною – це така романтична річ", - зізнався під знімком Потап.
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)
Шанувальники не втрималися від компліментів для пари, адже їх осінній фотосет дійсно вийшов неймовірно теплим і душевним. Деякі запідозрили співачку вагітності і вирішили, що вона приховує животик.
Скріншот коментарів
Раніше Потап зізнався, що Настя Каменських – чудова господиня і вона смачно готує.