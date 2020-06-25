Не впізнаю себе: Наталя Могилевська похвалилася своїм перевтіленням

Наталя Могилевська останнім часом балує шанувальників перевтіленням і зміною образів. Так, вона навіть представила міні-фільм, в якому з'явилися відразу в п'яти різноманітних іпостасях для різних історій з життя закоханої пари, показавши, як виглядають стосунки чоловіка і жінки під замком. Співачка зізнається, що відкрита для експериментів і охоче демонструє це, приміряючи різні образи. В цей раз все обмежилося макіяжем, але зірка зізналася, що сама не впізнала себе.

Артистка опублікувала два фото, на яких красується в гримерці за туалетним столиком біля дзеркала. Її макіяж - з акцентом smoky eyes, а на губах – нюдовая помада. Вона виглядає свіжо і відпочило.

"1 або 2? Макіяж змінює людей. Я себе не впізнаю. Як Вам новий make-up?" - поцікавилася натхненна зірка. Також вона зізналася, що нафарбувалася для зйомки, але що саме знімає співачка, вважала за краще тримати в таємниці.

Наталя Могилевська похвалилася новим макіяжем (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники не змогли визначитися, зате не поскупилися на компліменти.

На обох красуня

1 краще...Очі цариці Ніфертіті

Однозначно 1. Як очі горять, а на фото 2 вони просто ваблять

Наталя, Ви прекрасні, і 1 і 2 супер позитивна

Ну просто цукерочка

Клас, яка ви гарна! Макіяж дуже красивий! Ви красива, дуже ніжна і промениста красоточка з голлівудською посмішкою!

Шикарна!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська похвалилася фігурою в купальнику.