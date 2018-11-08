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Не впізнати: Таїсія Повалій вразила обличчям без макіяжу

Lite » Зірки 08.11.2018 - 10:32
Фото: Таїсія Повалій (instagram.com/tpovaliyofficial)
Фото: Таїсія Повалій (instagram.com/tpovaliyofficial)

Багато шанувальників не оцінили "натуральну красу" опальної співачки

Опальна українська співачка Таїсія Повалій, яка виступила з сольним концертом в Кремлі і заявила про гоніння, викликала суперечки в мережі своїм знімком без макіяжу. Фотографію артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Повалій зображена в літаку без грама косметики на обличчі і з маскою для сну на голові.

"Ранній виліт! Полетіли!" - підписала кадр співачка.

Не впізнати: Таїсія Повалій вразила обличчям без макіяжу

Фото: Таїсія Повалій (instagram.com/tpovaliyofficial)

Думки користувачів розділилися - деякі зазначили, що Таїсія добре виглядає і без макіяжу, однак інші зізналися, що навіть не впізнали її в такому вигляді і що вона виглядає постарівшою.

"Тая, вас важко впізнати без макіяжу!", "А я взагалі не впізнала без вій і тіней. Без образ", "Тая, ви приголомшлива в будь-якому вигляді", "Я думала що це старенька Пугачова", "Яка страшна і стара", - пишуть користувачі мережі.

Не впізнати: Таїсія Повалій вразила обличчям без макіяжуНе впізнати: Таїсія Повалій вразила обличчям без макіяжу

Не впізнати: Таїсія Повалій вразила обличчям без макіяжуНе впізнати: Таїсія Повалій вразила обличчям без макіяжу

Не впізнати: Таїсія Повалій вразила обличчям без макіяжуНе впізнати: Таїсія Повалій вразила обличчям без макіяжу

Скріншот коментарів (instagram.com/tpovaliyofficial)

Деякі навіть порівняли Повалій з Пугачовою.

Не впізнати: Таїсія Повалій вразила обличчям без макіяжуНе впізнати: Таїсія Повалій вразила обличчям без макіяжу

Не впізнати: Таїсія Повалій вразила обличчям без макіяжуНе впізнати: Таїсія Повалій вразила обличчям без макіяжу

Скріншот коментарів (instagram.com/tpovaliyofficial)

Зазначимо, що негативні коментарі під фото регулярно видаляються.

Нагадаємо, Таїсія Повалій розповіла, як ледь не померла після аборту. Вона зізналася, що з-за позаматкової вагітності їй довелося внутрішньоутробно вбити власну дитину.

Ми також писали про те, що Повалій дала відверте інтерв'ю на російському каналі.

Відео: РБК-Україна

Новини України Таисия Повалийпевецмакияж
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