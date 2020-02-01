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Не впізнати: Слава Камінська вразила кардинальною зміною іміджу

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.02.2020 - 14:12
Не впізнати: Слава Камінська вразила кардинальною зміною іміджу
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка показала шанувальникам новий колір волосся та зачіску

Слава Камінська з групи "НеАнгели" повернулася з відпочинку на острові Балі, де весело проводила час з дітьми і мамою, а також відомим актором Павлом Вишняковим. Зірка все ще тримає інтригу про те, які саме відносини їх пов'язують - роман або просто дружба. Тим часом співачка вирішила зайнятися собою і здивувала шанувальників несподіваним перевтіленням.

На своїй сторінці в Instagram Слава опублікувала відео з салону, на якому демонструє свою нову зачіску - вона змінила колір на більш темний, а також вкоротила волосся і зістригла чубчик. Артистка задоволено посміхається на камеру, а поруч із нею з'являється чоловік - ймовірно, стиліст.

"Як справи?" - лаконічно прокоментувала публікацію Камінська.

Відео: Слава Камінська з новою зачіскою (instagram.com/babaslavka)

Розбурхані підписники співачки тут же почали обговорювати її новий образ - багато відзначили, що він їй дуже личить. Деякі ж фолловери заявили, що це перука, і насправді Слава не чіпала своє волосся. А інші і зовсім помітили, що з цією зачіскою вона схожа на Ані Лорак.

  • Вас не впізнати. Кожен раз ніби інша.
  • Дуже красиво
  • Прикольно! Дуже йде
  • Красуня
  • Красиво !!!!!!!! класссс
  • Вам дуже йде цей колір
  • Красуня з таким кольором
  • Я відразу подумала що це Лорак
  • Як вам іде ! Дуже круто
  • Видно ж, що перуку
  • Вау!!! Гарно як!!
  • Перуку, Слава не рискнеттак кардинально змінюватися
  • Ви схожі на Ані Лорак..
  • блін ну як круто ! Аж самій захотілося таку стрижку але волосся не дозволяють
  • Лялькова

Не впізнати: Слава Камінська вразила кардинальною зміною іміджу

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що Слава Камінська вразила своїх шанувальників фотографією з батьком. Користувачі мережі відзначили, що співачка дуже схожа на батька. Крім того, прихильники заявили, що молодша дочка артистки теж схожа на дідуся.

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Новини України прическаСлава Камінська
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