Не впізнати! Сильно схудла Рене Зеллвегер вразила витонченою фігурою на прем'єрі "Джуді" в Парижі

Рене Зеллвегер у фільмі "Джуді" (кадр з фільму)

Актриса в свої 50-років знаходиться просто-таки на піку форми

Рене Зелвегер — одна з головних претенденток на статуетку Оскар 2020! Нагадаємо, 2 лютого під час церемонії BAFTA (премія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв) 50-річна актриса отримала визнання за головну роль у драмі "Джуді". Біографічна картина розповідає про життя легендарної американської актриси і співачки Джуді Гарленд. Вона увійшла в список найбільших американських кінозірок. Незважаючи на масштабну творчу кар'єру, з особистим життям у співачки складалося все не найкращим чином. Один з її чоловіків бив актрису, а також виявляв до неї психологічне насильство. Померла актриса в 47 років, причиною смерті стало випадкове передозування барбітуратами...

На цьому "підготовка до Оскару" не завершилася. Після церемонії BAFTA Зеллвегер відвідала Париж, де в кінотеатрі Gaumont Marignan відбулася прем'єра фільму "Джуді". І знову актриса отримала сотні захоплених коментарів і компліментів за свою нову роль.

Звичайно ж, увага модних ЗМІ була прикута до образу 50-річної актриси. Рене вибрала плаття, яке ідеально підкреслило її помітно ще більш стрункі форми.

Рене Зеллвегер у сукні від Olivier Theyskens (скріншот поста: instagram.com/fashion_celebs_critics)

Скріншот поста: instagram.com/dropsoffashion

На червоній доріжці Рене Зеллвегер красувалася в складній за кроєм коктейльній чорній сукні з колекції Olivier Theyskens сезону весна-літо 2020. Сукня відкриває плечі і спину актриси. Наряд також декорований складками, воланами. Вечірній образ доповнюють атласні чорні човники на тонкій шпильці, декоровані блискучими каменями - новинка від Jimmy Choo. З прикрас Рене віддала перевагу тонкому браслету, а також масивного персню з величезним каменем від бренду David Webb. Волосся актриса зібрала в елегантний хвіст.

Скріншот поста: instagram.com/fashionbombdaily

І все ж важко не відзначити, як сильно останнім часом схудла героїня культового фільму "Щоденник Бріджит Джонс", де вона зіграла роль невпевненої в собі "пампушки". За 20 років з моменту зйомок кінострічки фігура Зеллвегер зазнавала кардинальні зміни. Голлівудська красуня постійно то набирала вагу, то стрімко худла на жорстких дієтах. Зазначимо, що для зйомок у першій частині Рене вдалося погладшати майже на 15 кілограмів. До другої частини фільму вона знову погладшала на 10 кілограм. При цьому між двома частинами "Щоденник Бріджит Джонс", щоб знятися в мюзиклі "Чикаго", актрисі довелося схуднути на 15 кг Нагадаємо, що перший фільм про Бріджит Джонс вийшов 19 років тому, в 2001 році. Друга частина - у 2004 році.

Зеллвегер у ролі Бріджит Джонс

А ось в останній раз "легкою пампушкою" актрису шанувальники побачили у завершальній частині "Бріджит Джонс-3", що вийшла в 2016 році. З тих пір актриса почала буквально танути на очах.

З'явившись на червоній доріжці прем'єри фільму "Джуді" в Парижі, Зеллвегер показала струнку фігуру - стрункішу, ніж коли-небудь. Але вона знайшла стилістичні прийоми, які вигідно підкреслюють достоїнства і приховують недоліки фігури. Наприклад, Рене полюбила носити сукні з відкритими плечима, виставляючи напоказ гострі ключиці.

Рене Зеллвегер у фільмі "Джуді"

Нагадаємо, що вже 10 лютого в Лос-Анджелесі відбудеться престижна кінопремія Оскар-2020! Актриса увійшла в номінацію "Краща жіноча роль". Разом з Рене Зеллвегер за почесну статуетку в цій номінації також змагатимуться актриси Синтія Еріво ("Гаррієт"), Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія"), Сірша Ронан ("Маленькі жінки") і Шарліз Терон ("Скандал").

Нагадаємо, раніше організатори премії Оскар випадково "злила" список переможців в мережу, а після назвали його "збоєм системи".