Не впізнати: переможниця Холостяк-10 показала, як виглядала до пластики губ

Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша зізналася, що страждала від комплексів і невпевненості в собі

Переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова не приховує, що змінила свою зовнішність, зокрема, збільшила губи, що викликало чимало обговорень ще під час проекту. Днями дівчина приїхала в гості до батьків у свій рідний Кривий Ріг, де натрапила на архівні дитячі фото і вирішила показати їх підписникам.

Даша опублікувала в Instagram кілька дитячих знімків і поміркувала про те, як змінилася за минулі роки. Зазначимо, що на фото вона зображена до втручань у свою зовнішність. При цьому гімнастка зізналася, що у неї не найкращі спогади про цей період, адже вона страждала від невпевненості в собі і комплексів.

"Змінюємося ми - змінюється світ навколо нас Вдома знайшла ці милі фотографії з дитинства. Але, це зараз вони мені здаються милими. А раніше були комплекси, невпевненість, адже певні дитячі переживання впливають на нас сьогоднішніх", - розповіла Ульянова.

Так що дівчина зовсім не шкодує про те, що дещо підкоригувала свій зовнішній вигляд.

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"Я вважаю, що дуже добре, коли з роками ми починаємо боротися з тим, що нам не подобається, змінювати свій світогляд, внутрішній світ і навіть зовнішній, якщо від цього залежить наше душевне благополуччя. Будьте такими, як вам подобається, не комусь, а саме вам! Сьогодні, я Даша, мені 24, з тими ж довірливими дитячими очима, але вже із зовсім іншими думками. Сьогодні я майже навчилася любити себе і кажу: «Прощайте комплекси і образи». А ви дуже змінилися з дитинства? Зберігайте старі альбоми?" - поділилася Даша.

Даша Ульянова показала, якою була до пластики губ (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Фолловери красуні почали обговорювати її дитячі знімки. при цьому багато відзначили, що з натуральними губами їй було краще.

Взагалі ніби дві різні людини

Які там можуть бути комплекси, така краса

Така крута

У дитинстві-мила, світла дівчинка, зараз -така ж ,і не намагайся щось в собі міняти.

Мила дівчинка, натуральна і це було здорово!

Дашулечка, в дитинстві була дуже милою, привабливою, чарівною.

Хороша Даша

Така красива зі змінами чи без, вогонь в очах все той же, невероятний

Ааа як інший чоловік, Дашулька

Без губ краще було

Даша, Вам без цих жахливих губ набагато краще!!)) не спотворюйте себе!)

Така мила, красива

Губи зараз мені подобаються, але трохи менше. Хочеться природності)

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