Не впізнати! Леся Нікітюк в шкіряних ботфортах викликала фурор кокетливим образом

Телеведуча показала свій чорно-червоний лук
Леся Нікітюк не залишає шанувальників без вже традиційної рубрики "образ дня". Щодня ведуча публікує свої аутфіти на сторінці і в сторіз Instagram. Телезірка віддає перевагу вбранню, що підкреслює достоїнства її витонченої фігури – головним предметом гордості і заздрості є нескінченні стрункі ніжки Леді Ле. І якщо ще нещодавно Леся гуляла по вулицях Парижа в сукні-піджаку від Андре Тана, то для походу в ресторан вечора п'ятниці віддала перевагу кокетливому і жіночному образу.
Теледіва вибрала одночасно стримане і елегантне чорне плаття з довгими руками і оригінально скроєною спідницею кльош, а також воліла під нього надіти шкіряні високі ботфорти з гострим носком і невисоким стійким каблуком.
В якості аксесуарів вона прихопила з собою улюблену сумочку від Chanel. Леся випрямила і гладко уклала волосся, а макіяж зробила з акцентом на червоні губи.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Червоно-чорний вечір", - залишила вона лаконічний підпис під кадрами.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
В коментарях шанувальники похвалили образ телеведучої. Також під постом можна знайти запис мами Лесі, Катерини. "Наша любима і чарівна, кохана донечка, - написала вона. Не залишилася осторонь і українська гімнастка Лілія Подкопаєва, яка нещодавно стала мамою втретє.
Скріншот коментарів
Раніше Лесю Никитюк "застукали" за дивним заняттям в несподіваному місці.