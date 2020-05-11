Не впізнати: Холостяк-10 Макс Михайлюк показав, як виглядав в юності

Головний герой 10 сезону романтичного тв-шоу Холостяк Макс Михайлюк зараз знаходиться під пильною увагою - мільйони глядачів стежать на телеекрані, як харизматичний пілот шукає свою любов і супутницю життя. Залишилося вже не так довго, адже в проекті продовжують участь лише три дівчини. У минулому випуску після Церемонії троянд шоу покинула Христина - за словами Холостяка, дівчина не була з ним відвертою і попалася на обмані.

Не дивно, що будь-які аспекти життя Михайлюка цікавлять шанувальників. В честь Дня матері, який відзначається 10 травня, він порадував фанів рідкісним архівним фото зі своєю мамою, яке опублікував в розділі сториз свого Instagram.

На знімку юний Макс сидить разом з мамою за столиком в кафе, ніжно обіймаючи її. Майбутній 10-й Холостяк одягнений у спортивний светр і футболку, а його найрідніша – в джинсову куртку і кофту.

Фото: Макс Михайлюк з мамою (instagram.com/flymax305)

Неможливо не відзначити разючу подібність мами і сина! А також те, як Михайлюк змінився з часом - з милого хлопця він перетворився в харизматичного красеня-чоловіка, за серце якого тепер борються красуні на екрані ТБ.

Пізніше холостяк показав показав ще один кадр з мамою, зроблений вже в наш час - на ньому вони позують на тлі невеликого літака.

Фото: Макс Михайлюк з мамою (instagram.com/flymax305)

Відзначимо, що в проекті Холостяк 10 залишилися Віка, Даша і Дана. Зовсім скоро відбудеться довгоочікуваний фінал, де Максим зробить свій вибір і назве ім'я обраниці.

Нагадаємо, що Христина, яка залишила шоу Холостяк 10, емоційно прокоментувала свій відхід і заявила, що її почуття до Макса були справжніми. Проте дівчина не змогла повністю відкритися і довіритися чоловікові, що призвело до того, що він з нею попрощався. До речі, після цього вона звернулася за допомогою до психолога, який допоміг Христині зрозуміти справжні причини події і розібратися в собі.