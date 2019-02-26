Не впізнати: Анна Сєдокова вразила кардинальною зміною іміджу

Співачка поставала перед шанувальниками з новою зачіскою і в незвичайному образі

Украинская певица Анна Седокова, которая недавно разоткровенничалась об опыте похудения, поразила своих фанов впечатляющей сменой имиджа. Исполнительница поделилась на своей странице в Instagram новым фото, на котором ее даже сложно сразу узнать.

На снимке Анна запечатлена с новой стрижкой и цветом волос - вместо привычной всем копны длинных каштановых волос она предстала платиновой блондинкой с каре до плеч.

В кадре преобладает красный цвет - артистка одета в красный топ и колготы, а также латексный плащ того же оттенка, который она кокетливо приспустила с плеч, сидя на стуле. Завершают необычный образ звезды босоножки на шпильке.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной. Очень важно просто не сдаваться. Стивен Хокинг . И немного иной меня", - подписала фото 36-летняя Седокова.

Действительно ли она обрезала свои роскошные волосы или же это просто парик - пока непонятно.

Многим поклонникам подобный имидж Анны пришелся по душе, хотя и оказался весьма неожиданным. Некоторые отметили, что на этом снимке она похожа на Настю Ивлееву и Викторию Бекхэм, и что ей очень идет светлый цвет волос.

"Классный цвет. Тебе очень идет";

"Похожа на Викторию Бекхэм...";

"Вот очень здесь красивая";

"Анна, вам очень идёт этот цвет волос!!!";

"Я вас не узнала, просто бомба";

"Я сначала подумала, что это Ивлеева Настя. Анечка, ты как всегда прекрасна! в любом образе!";

"Очень идет такая прическа и окрашивание, прям Красотка дерзкая";

"Ого! Неожиданно! Так шикарно! И цвет, и прическа!!!";

"Какая Вы здесь эффектная! Вам очень идет такой цвет волос!" - пишут восхищенные подписчики.

Напомним, Анна Седокова в пикантном белье показала свои прелести.

Ранее Анна Седокова восхитила сеть пикантным фото из ванной комнаты, на котором была видная ее аппетитная пятая точка.

Видео: РБК-Украина