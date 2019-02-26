Не впізнати: Анна Сєдокова вразила кардинальною зміною іміджу

Співачка поставала перед шанувальниками з новою зачіскою і в незвичайному образі
Українська співачка Анна Сєдокова, яка нещодавно розговорилася про досвід схуднення, вразила своїх фанів вражаючою зміною іміджу. Співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram новим фото, на якому її навіть важко одразу впізнати.
На знімку Анна зображена з новою зачіскою і кольором волосся - замість звичної всім копиці довгого каштанового волосся вона стала платиновою блондинкою з каре до плечей.
В кадрі переважає червоний колір - артистка одягнена в червоний топ і колготи, а також латексний плащ того ж відтінку, який вона кокетливо спустила з плечей, сидячи на стільці. Завершують незвичайний образ зірки босоніжки на шпильці.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
"Життя було б дуже трагічним, якби не було таким кумедним. Дуже важливо просто не здаватися. Стівен Хокінг . І трохи іншої мене", - підписала фото 36-річна Сєдокова.
Справді вона обрізала своє розкішне волосся або ж це просто перука - поки незрозуміло.
Багатьом шанувальникам подібний імідж Анни припав до душі, хоч і виявився вельми несподіваним. Деякі зазначили, що на цьому знімку вона схожа на Настю Івлєєву і Вікторію Бекхем, і що їй дуже йде світлий колір волосся.
"Класний колір. Тобі дуже йде";
"Схожа на Вікторію Бекхем...";
"Ось тут дуже красива";
"Ганна, вам дуже йде цей колір волосся!!!";
"Я вас не впізнала, просто бомба";
"Я спочатку подумала, що це Ивлеева Настя. Анічка, ти як завжди прекрасна! в будь-якому образі!";
"Дуже йде така зачіска і фарбування, прям зухвала Красуня";
"Ого! Несподівано! Так шикарно! І колір, і зачіска!!!";
"Яка Ви тут ефектна! Вам дуже йде такий колір волосся!" - пишуть захоплені підписники.
Нагадаємо, Анна Сєдокова в пікантному білизна показала свої принади.
Раніше Анна Сєдокова захопила мережу пікантним фото з ванної кімнати, на якому була видна її апетитна п'ята точка.
Відео: РБК-Україна