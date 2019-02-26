Не впізнати: Анна Сєдокова вразила кардинальною зміною іміджу

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка поставала перед шанувальниками з новою зачіскою і в незвичайному образі

Українська співачка Анна Сєдокова, яка нещодавно розговорилася про досвід схуднення, вразила своїх фанів вражаючою зміною іміджу. Співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram новим фото, на якому її навіть важко одразу впізнати.

На знімку Анна зображена з новою зачіскою і кольором волосся - замість звичної всім копиці довгого каштанового волосся вона стала платиновою блондинкою з каре до плечей.

В кадрі переважає червоний колір - артистка одягнена в червоний топ і колготи, а також латексний плащ того ж відтінку, який вона кокетливо спустила з плечей, сидячи на стільці. Завершують незвичайний образ зірки босоніжки на шпильці.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Життя було б дуже трагічним, якби не було таким кумедним. Дуже важливо просто не здаватися. Стівен Хокінг . І трохи іншої мене", - підписала фото 36-річна Сєдокова.

Справді вона обрізала своє розкішне волосся або ж це просто перука - поки незрозуміло.

Багатьом шанувальникам подібний імідж Анни припав до душі, хоч і виявився вельми несподіваним. Деякі зазначили, що на цьому знімку вона схожа на Настю Івлєєву і Вікторію Бекхем, і що їй дуже йде світлий колір волосся.

"Класний колір. Тобі дуже йде";

"Схожа на Вікторію Бекхем...";

"Ось тут дуже красива";

"Ганна, вам дуже йде цей колір волосся!!!";

"Я вас не впізнала, просто бомба";

"Я спочатку подумала, що це Ивлеева Настя. Анічка, ти як завжди прекрасна! в будь-якому образі!";

"Дуже йде така зачіска і фарбування, прям зухвала Красуня";

"Ого! Несподівано! Так шикарно! І колір, і зачіска!!!";

"Яка Ви тут ефектна! Вам дуже йде такий колір волосся!" - пишуть захоплені підписники.

Нагадаємо, Анна Сєдокова в пікантному білизна показала свої принади.

Раніше Анна Сєдокова захопила мережу пікантним фото з ванної кімнати, на якому була видна її апетитна п'ята точка.

Відео: РБК-Україна