"Жахливо комплексувала": Слава Камінська показала, як виглядала в дитинстві

Співачка зізналася, що рудий колір волосся доставив їй чимало страждань в юному віці
Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, чьи роскошные рыжие волосы являются ее визитной карточкой, призналась, что в юности и детстве пережила немало неприятных моментов и даже комплексовала из-за цвета шевелюры. Артистка, которая недавно похвасталась талантами дочери, поделилась в Instagram архивным детским снимком, на котором она запечатлена со своей младшей сестрой.
Обе девочки на фото ярко-рыжие. В подписи к публикации Слава отметила, что следует ценить каждый момент своей жизни.
"А я дедушку не бил". Наш с @this.is.aleks корпоративный цвет. Раньше мои волосы были намного рыжее, но меня это раздражало и я ужасно из-за них комплексовала. Мне говорили что когда я вырасту, буду гордиться своим цветом волос, но я, понятное дело, не верила. Выросла.... меня все устраивает, но с возрастом, к сожалению, он стал не таким ярким. Все проходит .... и даже рыжина. время беспощадно .... цените каждый момент", - написала Каминская под фото.
Фото: Слава Каминская с сестрой (instagram.com/slava_kaminska)
Многие подписчики признались в комментариях, что у них была точно такая же история, а теперь рыжий цвет волос весьма модный. Они также отметили, что Слава и ее сестра настоящие милашки и солнышки, а также, что у артистки уже тогда были красивые длинные ноги.
"Ой какая классная, сразу вас узнала, даже не смотря на ник";
"Солнечные рыжики";
"Аналогичная ситуация, будто обо мне написано. Я тоже рыжая и тоже комплексовала сильно. А теперь горжусь своим цветом и краситься больше не хочу";
"Суперские солнышки!!!";
"Красопетки из 90-х";
"Так душевно мило. Без пафоса, по народному";
"А я сразу на ноги обратила внимание)))) ноги, то к счастью две дороги! Красотки";
"Никогда не понимала, почему рыжий цвет может не нравится. Это же крутотень";
"Прям Пеппи длинный чулок:) но реально красивые девчонки";
"Может цвет волос и не такой яркий, зато ноги перманентно худые", - пишут фаны.
Напомним ранее, певица Слава Каминская поделилась "честным" фото в купальнике, на котором хорошо видно ее фигуру.
Мы также писали, что Слава Каминская сделала забавные фото со своими детьми в одинаковых ярких спортивных костюмах, собрав настоящий family-look.