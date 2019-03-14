"Жахливо комплексувала": Слава Камінська показала, як виглядала в дитинстві

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Співачка зізналася, що рудий колір волосся доставив їй чимало страждань в юному віці

Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська, чиє розкішне руде волосся є її візитною карткою, зізналася, що в юності і дитинстві пережила чимало неприємних моментів і навіть комплексувала через колір шевелюри. Артистка, яка нещодавно похвалилася талантами дочки, поділилася в Instagram архівних дитячим знімком, на якому вона зображена зі своєю молодшою сестрою.

Обидві дівчинки на фото яскраво-руді. У підписі до публікації Слава зазначила, що слід цінувати кожен момент свого життя.

"А я дідуся не бив". Наш з @this.is.aleks корпоративний колір. Раніше моє волосся були набагато рудіше, але мене це дратувало і я страшенно через нього комплексувала. Мені говорили що коли я виросту, буду пишатися своїм кольором волосся, але я, ясна річ, не вірила. Виросла.... мене все влаштовує, але з віком, на жаль, він став не таким яскравим. Все проходить .... і навіть рижина. час нещадний .... цінуйте кожен момент", - написала Камінська під фото.

Фото: Слава Камінська з сестрою (instagram.com/slava_kaminska)

Багато підписників зізналися в коментарях, що у них була точно така ж історія, а тепер рудий колір волосся дуже модний. Вони також відзначили, що Слава і її сестра справжні милашки і сонечка, а також, що у артистки вже тоді були красиві довгі ноги.

"Ой, яка класна, відразу вас впізнала, навіть не дивлячись на нік";

"Сонячні рижики";

"Аналогічна ситуація, ніби про мене написано. Я теж руда і теж сильно комплексувала. А тепер пишаюся своїм кольором і фарбуватися більше не хочу";

"Суперські сонечка!!!";

"Красопетки з 90-х";

"Так душевно мило. Без пафосу, по народному";

"А я відразу на ноги звернула увагу)))) ноги, то до щастя дві дороги! Красуні";

"Ніколи не розуміла, чому рудий колір може не подобається. Це ж крутотень";

"Прям Пеппі довга панчоха:) але реально красиві дівчата";

"Може колір волосся і не такий яскравий, зате ноги перманентно худі", - пишуть фани.

Нагадаємо, раніше співачка Слава Камінська поділилася "чесним" фото в купальнику, на якому добре видно її фігуру.

Ми також писали, що Слава Камінська зробила забавні фото зі своїми дітьми в однакових яскравих спортивних костюмах, зібравши справжній family look.