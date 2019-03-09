Затишно по-домашньому: Регіна Тодоренко розчулила душевним зізнанням чоловіку

Телеведуча поцікавилася думкою шанувальників на важливу для неї тему

Видео: YouTube/ Регина Тодоренко

Популярная телеведущая Регина Тодоренко к 8 марта подготовила сюрприз для поклонников – новый "семейный" сезон своего шоу "Пятница в Региной", который она снимала у себя дома. После выхода программы на YouTube, ведущая показала в Instagram фото с мужем, российский музыкантом Владом Топаловым, и поинтересовалась впечатлениями поклонников от нового формата проекта.

На совместном снимке музыкант с нежностью смотрит на супругу, которая облачена в белую домашнюю атласную пижаму в полоску персикового цвета.

"Отдельная благодарность моему мужу Владу Топалову за терпение и помощь. Мы сделали это! Как вам выпуск с Еленой Темниковой? Делитесь впечатлениями", - попросила ведущая.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Большинство поклонников звезды отметили, что новый формат стал гораздо уютнее, а Влад в кадре был практически как соведущий. Они также выразили свое восхищение парой и задарили Регину и Влада комплиментами.

"Влад, берегите свою волшебную Фею Регину - она волшебная и такая живая, настоящая. Такие девушки – редкость", "Выпуск крутой, классный! Новый формат супер, мне лично очень понравиться! Влад - красавец, молодец!", "Очень уютно и по семейному! Молодцы!", "Такая классная парочка!", "Такие вы с Владом прекрасные!" - делились совоими впечатлениями фолловеры.

Интересно, что в кадре первого выпуска можно увидеть не только саму звезду и ее мужа, но даже маленьгого сына пары Михаила. Гостьей передачи стала известная певица Елена Темникова, которая поговорила с Региной на чистоту о личном.

Так, ведущая восхитилась смелостью коллеги, которая через несколько недель после родов отважилась сняться для обложки глянца в бикини. Сама же Тодоренко пока своей фигурой недовольна.

"Грядет фотосессия в купальнике, и я не понимаю, как ты согласилась на нее через пару недель после родов. Потому что я себя голой вижу и, в общем-то, в кадре смотрюсь неплохо, но я же вижу в зеркале, какая неподнянутая кожа рыхлая… Будем честны, все очень-очень не в тонусе", - призналась звезда "Орла и решки".

Напомним, что Регина Тодоренко рассказала о важном наблюдении после появления на свет ребенка.

К слову, Регина Тодоренко, которая сейчас находится в Дубае, очень расстроилась из-за голливудского актера Уилла Смита.