"Вгамуйтесь, ущербні": Волочкова різко відповіла шанувальникам на критику

Фото: Анастасія Волочкова (Андрій Коваль Рбк-Україна)

Жінка побажала, щоб люди "уточнили у своїй жовчі і злості"

Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова вирішила нахамити своїм шанувальникам. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Хочеться сказати пару слів невігласам і моральним виродкам. Коли у вас батько йде з сім'ї, коли вам 14 років. Ви несете за нього відповідальність? А я за свого несу! І після його інсульту. Він у надійному місці", - сказала вона.

Більш того, Волочкова уточнила, що бажає ненависникам "потонути у своїй жовчі і злості".

"У багатьох із вас і немає можливості забезпечити старість своїм батькам, в принципі. А у мене є всі можливості зробити все, щоб поки в батьковій квартирі роблять крутий ремонт, від якого ви, нелюди, теж вздрогнете. Вгамуйтесь, ущербні", - підкреслила вона.

Нагадаємо, популярну російську балерину Анастасію Волочкову звинуватили в тому, що вона "вішається" на чоловіків. Причиною цього стало її поведінку в лікарні.

До цього російська артистка поскаржилася на відмову США у наданні віз артистам.

До речі, раніше Анастасія Волочкова виклала фото зі свого відпочинку в Таїланді.