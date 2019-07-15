"Вразлива і втомлююся від спілкування": Джамала схвилювала шанувальників занепадом сил

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала супроводила пост проникливим фото

Джамала змусила шанувальників переживати про своє самопочуття. Так, співачка відверто зізналася багатотисячній армії підписників, що їй пора у відпустку – перезарядитися, набратися нових сил, і знову в бій. Так, українська виконавиці зазначила, що у неї час від часу наступають моменти "емоційного перегорання", коли їй потрібно відійти від справ і відпочити.

Джамала підкреслила, що в такі моменти вона стає дуже вразливою і їй важко сприймати інших людей.

"Завжди переживаю, коли настає такий момент: я стаю дуже вразливою, складніше сприймаю чужих і кілька втомлююся від спілкування. Намагаюся завжди попередити цей момент. Коли настають лише перші ознаки, відразу планую невелику відпустку. Провести час з сім'єю, набратися сил і натхнення - ось що зараз необхідно", - пише співачка.

При цьому Джамала супроводжує свій пост наступними хештегом: #vacation #familytime (відпустка, час з сім'єю).

Також хвилюючий пост співачки супроводжує її фото. На знімку Джамала дуже зосереджено дивиться кудись у далечінню. На ній стриманий макіяж. Окремої уваги заслуговує зачіска виконавиці – випрямлене чорне волосся декороване золотими пасмами.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники Джамали також поспішили прокоментувати її новий пост і визнання:

"Відпочивайте і набирайтеся сил! І пам'ятайте - ваші птахи завжди з вами, ми вас любимо"

"Емоційне вигоряння... Як цінно, коли є можливість зробити паузу, особливо з близькими людьми поруч"

"Дуже чуттєве фото. Джа, просто сама чарівність"

"Обов'язково треба відпочити, сил і терпіння, ми вас любимо"

"Відпочивайте!! Набирайтеся натхнення, чекаємо нових пісень"

"Зупиняйтеся швидше! І бережіть себе!"

"Круте фото, розумію Вас) оч знайомі почуття"

Скріншот поста: instagram.com/jamalajaaa

Скріншот поста: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, Джамала відвідала відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю, який стартував 12 липня. Співачка не тільки пройшлася по червоній доріжці, але також виконала декілька своїх хітів на відкритті. Більш того, Джамала показала відразу три дуже незвичайних образи за один вечір.

Також до цього стильна Джамала підкорила новою піснею "Крок", яку записала в дуеті з українським молодим музикантом.