Зволоження зовні: Віктор Павлік назвав несподівану причину безсоння

Віктор Павлік (фото: ТК "Україна")

Павлік поділився своїм ставленням до чоловічим б'юті-процедур

У новорічну ніч, 31 грудня опівночі, канал «Україна» покаже концерт-нагородження головних хітів року «Музична платформа», на якому запалять найпопулярніші українські артисти. За лаштунками відомий виконавець Віктор Павлік, який раніше розповів, планує заводити дитини з молодою коханкою, також повідав, які б'юті-процедури допомагають йому бути в тонусі.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістам каналу «Україна» співак зізнався, що особливу увагу приділяє догляду за шкірою обличчя, рук та ніг. Причому, робить це самостійно, адже не завжди має час для походів у салони краси:

«До косметологів я ходжу рідко, хіба що можу зробити якусь маску на 10-15 хвилин. Сам користуюся кремами на ніч і денним, маю дуже багато кремів. І якщо на ніч не помажуся, не засну: руки, ноги, з віком шкіра дуже сохне… Якщо вода – це зсередини зволоження, то креми допомагають зовні, тому користуюсь якісними».

Крім того, на думку Віктора Павліка, чоловік так само, як і жінка, повинен мати доглянуті руки. Тим паче, артист, який постійно на публіці.

«Раз на місяць роблю манікюр чи педикюр – в тому місті, де на той час буду. В машині в мене завжди про всяк випадок є кусачки та ножиці. Якщо відчуваю, що вже треба – йду в баню, щоб все гарно роспарилося, і все, можна робити манікюр, а потім грати на гітарі», – розповів Віктор Павлік за лаштунками концерту-нагородження найкращих пісень 2019-го року «Музична платформа», який канал «Україна» покаже в новорічну ніч, 31 грудня опівночі.

Також на святковому концерті «Музична платформа» запалять Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменських, MONATIK, Ірина Білик, Сергій Бабкін, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павло Зібров, TARABAROVA, Gena VITER, Поліграф ШарікOFF, Jerry Heil, Злата Огнєвіч, Олександр Пономарьов, гурти «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитіла», «KADNAY», «Freedom-Jazz» та інші.

Нагадаємо, раніше DZIDZIO поділився ставленням до чоловічих beauty-процедур.