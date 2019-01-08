"Побачу свою любов": чоловік Лорак прилетів до неї в Майамі

Фото: Ані Лорак з чоловіком і донькою (instagram.com/anilorak)

Ресторатор показав зворушливі знімки з дочкою

Чоловік популярної співачки Ані Лорак, ресторатор Мурат Налчаджіоглу прилетів в Майамі, де зараз відпочиває співачка в компанії своєї подруги, спортсменки Лілії Подкопаєвої та російського співака Сергія Лазарєва, спільне фото з яким спровокувало чутки про роман артистів. Про це стало відомо з Instagram-"історій" чоловіка, який відправився в США побачитися з дочкою.

З мікроблога Мурата зрозуміло, що виконавиця полетіла за океан разом з Софією, яку її тато називає не інакше як "моя нескінченна любов".

"Два перельоти і я побачу свою безмежну любов Соник", - підписав він знімок, зроблений в аеропорту Майамі.

Скріншот фото з аеропорту Майамі (instagram.com/muratnalca)

Пізніше ресторатор поділився спільними фото з дочкою. На одному з кадрів дівчинка обіймає його, а на іншому вони разом лежать в ліжку і турботливий Мурат тримає дитину за руку.

Скріншот фото Мурата і його дочкою Софією (instagram.com/muratnalca)

Скріншот фото Мурата і його дочкою Софією (instagram.com/muratnalca)

Скріншот фото Мурата і його дочкою Софією (instagram.com/muratnalca)

Знімки зі своєю дружиною Мурат не показав. Замість цього Лорак розмістила фото біля ялинки, на якому вона виглядає щасливою і усміхненою.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Раніше ми писали про те, що заяви про розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджиоглу таємничим чином зникли, а юристи припускають, що пара могла просто помиритися і забрати папери з клопотанням про розірвання шлюбу.

До слова, на новий рік чоловік Ані Лорак показав зворушливе зимове фото улюбленої дочки Соні, на якому дівчинка тримає в руках бенгальський вогник.

Відео: РБК-Україна