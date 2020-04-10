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Праска, дрон і карантин: Ivan NAVI зняв mood video "Тимчасовий релакс" на самоізоляції вдома

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.04.2020 - 12:10
Праска, дрон і карантин: Ivan NAVI зняв mood video "Тимчасовий релакс" на самоізоляції вдома
Ivan NAVI

Команда креативно підійшла до зйомок нового кліпу

Планета взяла тимчасовий релакс, супергероями стали усі, хто дотримується карантину, а беззаперечний хіт українських радіоефірів “Тимчасовий релакс” від Ivan NAVI нарешті отримав своє відео.

Ідея mood video проста – заглянути у вікна до музикантів і подивитись чим вони займаються. Як виявилось, абсолютними непристойностями музичного характеру. Так, мабуть, думають їх сусіди, але справжні фани люблять кожного з них саме за це.

Ivan NAVI: “Майже 2 мільйони прослуховувань пісні “Тимчасовий релакс” лише на нашому офіційному Youtube каналі. Я співав її на найбільших фестивалях і сценах України, а відео на неї ми зняли вдома – се ля ві. В цьому швидкому світі ми всі хотіли тимчасового релаксу і отримали його зараз сповна. Слухайте хорошу музику і залишайтесь вдома. Пам’ятайте, що це все тимчасово!”

Режисером відео став Володимир Шурубура. Процес “від ідеї до реалізації” зайняв 24 години. Впродовж зйомок відео Ivan NAVI випрасував три футболки і двоє штанів. За музикантами підглядав радіоведучий Віталій Сиротяк. Так, прізвище продюсера Ivan NAVI – Великий, Андрій Великий. Сусіди жаліються, що барабанщик ще й досі грає на балконі. А от доля дрона поки залишається невідомою. Якщо побачите його у своєму вікні – обов’язково напишіть в інстаграм @ivan_naviofficial. Детально роздивитись дрон можна на відео.

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