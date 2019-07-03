Ранок нареченої: Регіна Тодоренко в білому платті знялася в передвесільній фотосесії

Регіна Тодоренко і Влад Топалов щосили готуються до майбутнього весілля, яке відбудеться вже сьогодні, 3 липня в італійському місті Сорренто! Поки що точно не відомо, на який саме час заплановано пишне торжество. Однак в мережі починають з'являтися цікаві моменти.

Так, стало відомо, що перед стартом церемонії для Тодоренко організували ніжну фотосесію, показуючи ранок нареченої. На окремих кадрах видно, як Регіна з'являється загорнуту в ковдру, наче щойно встала з ліжка.

Потім вона позує на балконі і у ванній кімнаті. На цей раз – вже в білосніжному невагомому платті. І все ж поки що не можна стверджувати, що весільне плаття. Відповідні фото і відео були опубліковані в twitter-блозі MyGlamWish.

Регіна Тодоренко показала ранок нареченої (фото: twitter.com/glam_wish)

Крім того, також були показані кадри з локації, де повинна пройти церемонія. Види відкриваються розкішні!

Фото: twitter.com/glam_wish

Ну а на своїй instagram-сторінці Тодоренко опублікувала дуже миле фото і показала костюмчик для свого синочка – Михайла. Зазначимо, що хлопчикові немає ще й року, він народився 5 грудня 2018 року. Для Михайла турботлива мама підготувала легку блакитну сорочку, шортики, а також джентельменські аксесуари – метелик і підтяжки.

"#УтроНевесты #свадьбаТТ" – лише такі хештегом супроводила миле фото Тодоренко.

Костюмчик для сина Тодоренко Михайла (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники Регіна поспішили прокоментувати нове фото:

"З днем весілля)) нарешті збулася твоя мрія... вийти заміж за біленького зі смеша)"

"Як малюк вже виріс! Я думала, костюмчик буде поменше разміром"

"Майкл буде чудово виглядати"

"Ой, яка милота! Міша загрожує затьмарити нареченого і наречену!"

"Найкращий наречений буде"

"Вбрання для самого важливого гостя"

"Ну вже одружитеся швидше, так хочеться подивитися на вас красивих і счастдивых! Щастя вам!!! Ви чудові Тільки вперед і тільки разом!!"

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше схвильована Регіна Тодоренко загадала бажання в день весілля. Ведуча зазначила, що вона дійсно дуже переживає.

А до цього Топалов зворушив "світанковим" фото Тодоренко з Італії. Музикант ніжно назвав свою улюблену "моя любовушка куряча". А в цей час Тодоренко стоїть спиною до камери на тлі прекрасного італійського заходу.