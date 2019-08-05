Вишукана спокуса: Тіна Кароль полонила чуттєвим пляжним відео біля океану

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка позувала на фоні безкрайнього океану

Тіна Кароль, схоже, кардинально змінила імідж – її фотосети стали більш пікантними і розкутими, а деколи ступінь їх відвертості зачаровує і лякає прихильників одночасно. Вони не можуть намилуватися хвилюючими вигинами поп-діви, яка перестала приховувати свою розкішну фігуру за вишуканим, проте стриманим вбранням. Тепер вона із задоволенням позує в коротких шортах і топах, ділиться спокусливими постільними знімками, що завоожують ніжністю. Особливо фанам артистки сподобався її американський пляжний фотосет, за бекстейдж якого вона опублікувала в сториз Instagram.

Відео тут же виявилося на фан-сторінці зірки. Тіна позує на пірсі, отперевшись об палі дерев'яного причалу, що йде в океан. Хвилі омивають її стрункі ноги, на яких фіксує увагу камера. Короткий топ і трусики з високою талією – єдина одяг співачки. Вона кружляє на березі і танцює по піску в невагомому платті на тонких бретелях.

"Тіна Кароль на пляжах Америки!" - свідчив підпис до чуттєвих кадрів.

Під відео накопичилося чимало коментарів від захоплених шанувальників поп-діви.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Дуже красиво і романтично, така гарна та ніжна!

Чудова Тіна! І чому я її ще не побачила на пляжі?

Жіноча гарна як завжди

Ніколи не вважала Тіну класною, так як вважала її однією, єдиною і саааамою найкращою

Красиво

Скріншот коментарів

До речі, раніше Тіна Кароль вже публікувала коротке ефектне відео з бекстейджа своєї нової пляжної американської фотосесії.

Раніше Тіна Кароль захопила романтичним і чуттєвим фото на березі океану. Шанувальники порівняли її зі спокусливою русалкою.

Нагадаємо, що Тіна Кароль заворожила пронизливим поглядом на пікантних пляжних фото. Співачка позувала у білосніжному кроп-топі і шортах.