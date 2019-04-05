Витончена леді: Лілія Ребрик захопила фігурою в стильному комбінезоні

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Співачка заінтригувала поїздкою на весілля

Лілія Ребрик буквально кожен день балує шанувальників новими образами, які встигає приміряти під час зйомок передачі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". П'ятниця не стала винятком. У студії проекту іменита телеведуча блиснула розкішним стильним образом в треновому сьогодні комбінезоні ніжно-блакитного відтінку.

Образ вийшов дуже елегантним за рахунок м'якої тканини, чіткої лінії коміра і тонкого пояса, який підкреслює талію Ребрик. Свій образ Лілія доповнила незвичайними туфлями на шпильці з рызнокольорових клаптиків. Саме взуття додало образу строкатий акцент.

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Свій пост Ребрик, як завжди, супроводили історією. Так, телеведуча повідомила, що на вихідних збирається відвідати весілля своєї куми. І Лілія дуже рада, що виступає на урочистому заході в ролі гості, а не ведучої.

"Хтось цими вихідними зібрався на пікнік, хтось просто у себе на балконі насолоджуватиметься свіжим повітрям і лагідним сонечком, а я.... а ми йдемо цієї неділі на весілля до моєї кумасі. І знаєте - я в такому передчутті, тому що чи не вперше за останні декілька років я буду на весіллі гостем, а не ведучою. І дякую за це молодятам!" - пише Ребрик.

При цьому не обійшлося без традиційного призову до шанувальників. На цей раз ведуча попросила фанатів написати в коментарях побажання на весілля. Кращі вона обіцяє зачитати на святі.

"А в цей день забагато гарних слів і побажань не буває. Тому давайте пригадаємо разом якісь гарні, модні, креативні побажання в день весілля! Головне - шоб від душі! Найкращі- зачитаю на весіллі і передам від вас привіт молодятам. Тим самим відберу трохи хліба у ведучого", - сміється Ребрик.

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Звичайно, шанувальники Лілії поспішили залишити свої відгуки:

Ви справжня красуня! Випромінюєте сонце, надихаєте, заряджаєте позитивом!

Як вам гарно в цьому комбінезоні!

Красотка!

А какой это цвет, Лилия? Кстати, очень к лицу, очень...

Ви дуже гарні, просто клас!

Яка ж ви гарна Ліля, захоплююсь вами, вашою весняною дитячою усмішкою, бажаю вам завжди бути такою квітучою!

Класний образ! Гарних і веселих вихідних!

Такая хорошенькая!

За молодих шаленої краси! Хто бачив краще, хай їм повилазе!))

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик в ефектній сукні поділилася весняним лайфхаком.

Також Ребрик присвятила танець улюбленому місту і назвала його "маленьким Парижем".