Витончена краса: розкішна Тіна Кароль блиснула стрункими ніжками

Співачка продовжує підкорювати Нью-Йорк стильними нарядами
Українська співачка Тіна Кароль зараз знаходиться в Нью-Йорку, де вже встигла підписати контракт з американським лейблом на видання англомовного альбому. Крім того, артистка підкорює Америку ефектними і стильними образами.
Так, на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала знімок у витонченому образі. На фото Тіна сидить в кафе з чашкою кави в руках у короткій білій сукні і салатово-бежевому пальто.
Доповнюють образ білі чобітки на підборах, а ракурс знімка дозволяє помилуватися на довгі стрункі ніжки Кароль.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники виконавиці залишили безліч захоплених образів про красу і вражаюче вбрання зірки, не обійшли увагою і її фігуру.
"Така загадкова";
"Половина Нью Йорка там вже з розбитими серцями";
"Неймовірна краса!! Тіна ви прекрасні";
"Дуже модний лук і зелені вставки! Дуже стильно!";
"Навіщо так гаряче";
"Аааааа мої очі, вони осліпли від такої краси";
"Зайчик наш, наша гордість";
"Дівчина, а ви з якої планети? Занадто гарна";
"Воу, воу. Дівчинка з американським смаком";
"найкрасивіший Кенгуруш";
"Гарні ніжки";
"А ноги, ноги, ноги, ноги.Такі ноги дають лише Боги!" - пишуть вражені фоловери.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль приголомшила стильним образом в яскравому вбранні. Співачка знялася у фотосесії у Нью-Йорку.
До речі, MONATIK заговорив про стосунки Тіна Кароль і Дана Балана, які активно фліртують один з одним на зйомках шоу Голос країни 9.