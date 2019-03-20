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Витончена краса: розкішна Тіна Кароль блиснула стрункими ніжками

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.03.2019 - 10:32
Витончена краса: розкішна Тіна Кароль блиснула стрункими ніжками
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка продовжує підкорювати Нью-Йорк стильними нарядами

Українська співачка Тіна Кароль зараз знаходиться в Нью-Йорку, де вже встигла підписати контракт з американським лейблом на видання англомовного альбому. Крім того, артистка підкорює Америку ефектними і стильними образами.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала знімок у витонченому образі. На фото Тіна сидить в кафе з чашкою кави в руках у короткій білій сукні і салатово-бежевому пальто.

Доповнюють образ білі чобітки на підборах, а ракурс знімка дозволяє помилуватися на довгі стрункі ніжки Кароль.

Витончена краса: розкішна Тіна Кароль блиснула стрункими ніжками

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники виконавиці залишили безліч захоплених образів про красу і вражаюче вбрання зірки, не обійшли увагою і її фігуру.

"Така загадкова";

"Половина Нью Йорка там вже з розбитими серцями";

"Неймовірна краса!! Тіна ви прекрасні";

"Дуже модний лук і зелені вставки! Дуже стильно!";

"Навіщо так гаряче";

"Аааааа мої очі, вони осліпли від такої краси";

"Зайчик наш, наша гордість";

"Дівчина, а ви з якої планети? Занадто гарна";

"Воу, воу. Дівчинка з американським смаком";

"найкрасивіший Кенгуруш";

"Гарні ніжки";

"А ноги, ноги, ноги, ноги.Такі ноги дають лише Боги!" - пишуть вражені фоловери.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль приголомшила стильним образом в яскравому вбранні. Співачка знялася у фотосесії у Нью-Йорку.

До речі, MONATIK заговорив про стосунки Тіна Кароль і Дана Балана, які активно фліртують один з одним на зйомках шоу Голос країни 9.

Заспіваю на весіллі: MONATIK заговорив про стосунки Кароль і Балана Вовчиця з Уолл-стріт: Тіна Кароль блиснула розкішним образом в Нью-Йорку
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