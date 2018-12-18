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"Влаштуємо погоню": Лілія Ребрик розповіла про кумедні плани на Новий Рік

Lite » Зірки 18.12.2018 - 19:47
"Влаштуємо погоню": Лілія Ребрик розповіла про кумедні плани на Новий Рік
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча розповіла про сімейні новорічні традиції

Відома українська телеведуча і акторка Лілія Ребрик розсекретила свої новорічні плани. Відповідним постом вона поділилася з шанувальниками в Instagram.

Лілія Ребрик розповіла, що в її сім'ї з чоловіком, хорографом Андрієм Диким, є цікава традиція – кожен рік намагатися зловити Діда Мороза.

"Традиційно наша "дикасимейка" зустрічає Новий рік вдома. Ми влаштовуємо справжню погоню за Дідом Морозом - відкриваємо вікна та двері у всіх кімнатах і намагаємося зловити Діда з подарунками. Але йому з року в рік вдається непомітно залишити подарунки під ялинкою і тихо піти. Так що будемо знову бігати по дому в пошуках Діда, насолоджуватися дитячим сміхом, олів'є і, звичайно, дивитися наше супер-шоу "Фантастична ніч" на каналі "Україна", - зізналася вона.

&quot;Влаштуємо погоню&quot;: Лілія Ребрик розповіла про кумедні плани на Новий Рік

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники Ребрик стали також охоче ділитися планами на новорічні свята, а заодно і оцінили вбрання ведучої, в якому вона позує разом з колегою Олександром Скічко.

"Ви красуня! Я вас обожнюю. Але невдале плаття. Не йде вам", "Ліля, не слухайте нікого, вам все йде, у вас є своя родзинка", "Яке гарне плаття!", "Ліля, Ваш наряд не підходить Вам, скільки гарних костюмів та суконь Ви одягаєте, а тут просто жах", - розділилися думки коментаторів.

&quot;Влаштуємо погоню&quot;: Лілія Ребрик розповіла про кумедні плани на Новий Рік

&quot;Влаштуємо погоню&quot;: Лілія Ребрик розповіла про кумедні плани на Новий Рік

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, що Лілія Ребрик постала перед шанувальниками в образі героїні "Ігри престолів" Дейенеріс Таргаріен.

Також ми розповідали про те, що Ребрик підкорила передплатників знімком без косметики, показавши свою природну красу.

Крім того, ми повідомляли про те, що Лілія Ребрик влаштувала зворушливу сімейну фотосесію з дітьми на тлі осінніх пейзажів.

Відео: РБК-Україна

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