Влаштовую маленькі скандали: дружина Холостяка-9 розкрила правду про їх відносини

Даша Квіткова та Микита Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)

Даша розвіяла міф про те, що вони з Микитою ідеальна пара

Холостяк-9 Микита Добринін і переможниця проекту Даша Квіткова ще в травні офіційно розписалися і стали чоловіком і дружиною, а в серпні розкішне весілля пара зіграла в Києві на березі Дніпра. Зараз молодята відлетіли у весільну подорож до Туреччини, де насолоджуються морем, сонцем і один одним.

Даша періодично ділиться в мережі кадрами з медового місяця і спілкується з шанувальниками на різні теми. Так, дівчина виклала фото за столиком кафе і вирішила спростувати популярну думку про те, що вони з Микитою - ідеальна пара і ніколи не сваряться.

Даша Квіткова насолоджується медовим місяцем з коханим (фото: instagram.com/kvittkova)

За словами Квитковой, між ними буває всяке.

"Дуже часто в директі читаю про те, що ми ідеальна пара. Мені отут хочеться розвіяти цей «міф». Ідеальних людей немає і ми не виняток. У нас так само є проблеми, сварки, так само є злети і падіння. Я, бушуюча кров, влаштовую іноді Микиті маленькі скандали. До биття посуду не доходить, але я можу перестати надовго розмовляти або гордо йти на захід. Микита буває супер впертим або різким, сам того не помічаючи.



Ми звичайна пара, у якої є свої заскоки. Просто ми всі сварки залишаємо при собі, нікому про них не розповідаємо і не виносимо. Вирішуємо глобальні проблеми самі, в колі нашої маленької сім'ї. Вчора була максимально смішна історія, коли я образилася тільки тому, що на фото я виходила, не так, як було намальовано у мене в голові. Дівчата, ну ви розумієте. Ох, це очікування і реальність. Ми швидко помирилися, а потім тільки сміялися з цієї ситуації, сидячи в італійському ресторані. До речі, готель влаштував нам міні побачення", - поділилася дружина Холостяка-9.

Даша Квіткова та Микита Добринін влаштували пишне весілля (фото: instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, Холостяк-9 з дружиною розсекретили вражаючу вартість свого розкішного весілля.

Раніше Микита Добринін розповів про несподіваний сюрприз для коханої.