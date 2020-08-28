Втома від страху: Маша Єфросиніна зважилася на пронизливе одкровення про себе

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Вдущая розповіла, як змінилася її звичне життя за останні півроку

Маша Єфросиніна звикла мотивувати, підтримувати, знаходити потрібні слова і надихати оточуючих. Вона – соціально-активна, відповідальна людина і публічна особа, яка не вміє залишатися в стороні від гострих актуальних проблем сучасності. З початку епідемії коронавіруса ведуча ділилася своїми глибинними переживаннями, страхами, побоюваннями, не боялася говорити вголос про те, про що було прийнято мовчати і її заклики не завжди були зустрінуті з розумінням і схваленням. Зараз ведуча зважилася на особисте одкровення про свої почуття і тривоги, з якими живе вже більше півроку.

Вона опублікувала атмосферне відео, зроблене під час фотосету в полі, але поговорила далеко не на легку і безтурботне тему.

Маша поділилася з шанувальниками особистими переживаннями і поміркувала на тему того, як змінився світ навколо за останній час, що обумовлено пандемією коронавіруса в світі, яка повністю перевернула звичний уклад життя з ніг на голову і змусила зануритися в хронічно тривожний стан.

Ведуча не помітила, як пролетіло літо, адже у цьому році не було класичних сезонних атрибутів – збору валіз, передчуття поїздок, відпочинку і подорожей в своє задоволення.

"Не було ні весни, ні літа...були півроку абсолютно-абсолютно - нескінченно нової реальності. З шоком і болем від новин, з прийняттям ситуації, з відчуттям найпотужнішої близькості з рідними і усвідомленням крихкості всіх планів ... А ще з невероятнейшей вірою, що все налагодиться. Ось прокинусь в один ранок, відкрию новини, а там раз, і все у всіх добре..." - поделалась Маша своїми надіями.

Ведуча зізнається, що відчуває неймовірну втому від постійної необхідності бути на чеку, жити в тривожному очікуванні і з відчуттям безсилля перед ситуацією.

Маша Єфросиніна чесно розповіла про свої тривоги й побоювання останніх місяців (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Сьогодні всередині я відчуваю втому від постійного страху - я ніколи у своєму житті стільки не проводила часу з відчуттям, що треба всього побоюватися: обіймів, поцілунків, дверних ручок, піти на ювілей до рідної людини, замовити їжу в ресторані і відмовитися від неї, бачачи, що кур'єр без маски і рукавичок ... Ще півроку тому навіть в галюцинаціях мені б не стало, що можна зустрітися з подругою на вечерю і закінчити його не спустошеною пляшкою Піно Гріджіо, а спільним походом здати ПЛР "про всяк випадок", - описала свої переживання теледіва.

"Стали хворіти друзі і знайомі... І мене бісить почуття, що першим ділом ти гадаєш, що терміново привезти їм з ліків і фруктів, а коли, бляха, ти контактував з ними... Бісить! Так не було, так не повинно бути..." - підсумувала втомлена від пережитих потрясінь Маша.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна розповіла про основні принципи організації свого раціону.