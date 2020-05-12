Втомилася з ними: Анна Сєдокова відверто розсекретила свою зайву вагу

Анна Сєдокова - одна з найбільш відвертих виконавиць. При цьому екс-учасниця "ВІА Гри" підкорює фоловерів своєю чесністю. Співачка не приховує свої недоліки, відверто в них визнається, а також пропонує шанувальникам всім разом виявляти проблеми і справлятися з ними. Приміром, Сєдокова вже активно приступила до підготовки до літнього сезону купальників. Більш того, Анна чесно зізналася, що набрала зайву під час карантину. А саме - 6 кілограмів, від яких буде позбавлятися за допомогою популярного сьогодні інтервального голодування.

Так, Сєдокова уточнила, що на даний момент при зрості 172 см важить 65,5 цк.

“Моєму тілу не потрібні точно ці 6 зайвих кг) Я втомилася з ними. І ставлю собі за мету вигнати їх. Я не себе не люблю, я ними не дорожу", - зазначає співачка.

Далі Анна дуже детально розписала фоловерам, що таке інтервальне голодування, чому воно так популярно і як правильно його застосовувати в житті.

За словами співачки, інтервальне голодування - це не дієта, а спосіб життя. При цьому сама Аня не любить сидіти на дієтах.

"Не можу сидіти на дієтах, але Intermittent fasting (IF) - не дієта, а спосіб життя, який можна пристосувати до будь-якого графіком, і він допомагає схуднути і оздоровити організм", - пише співачка.

“У чому суть? Такий спосіб не вказує, ЩО потрібно їсти, він вказує, КОЛИ потрібно їсти. Найпопулярніший метод - 16/8, або протокол Leangains, він був запропонований фітнес-експертом Мартіном Беркханом і являє собою відсутність їжі протягом 16 годин, а решта 8 ви розподіляєте 2-3 прийому їжі . І найбільший плюс, що немає обмежень, а значить, ми можемо дозволити собі улюблені слабкості. У мене трохи інша схема 20/4 В останні 5 днів я починала є в 14 і закінчувала 18 , дивно як легко мені стало не снідати . Але зараз думаю розважаю на дві години раніше . Я більше скидаю коли не їм вечорами (логічно). Так що тепер я буду їсти з 12 до 16.

Чому це працює? Дієтологи кажуть, що відмова від їжі на 16 годин робить організм менш чутливим до вуглеводів і зменшує відчуття голоду. В цей час організм спалює все зайве, не відволікаючись на перетравлення їжі. А якщо поєднувати IF з тренуваннями, тіло стане більш рельєфним і підтягнутим. Щоб було легше скачай собі програму не телефон , у Apps є більше 20 різних. Я зараз скачала, розберуся і напишу про кращих", - мотивує виконавиця.

Тим часом шанувальники Сєдокової поспішили залишити коментарі під її новим постом. Деякі вже пробували подібний тип живлення.

Я з початку карантину (кінець березня) на 16/8, але поки не скинула жодного кг( але обличчя стало чистішим, хоч якісь плюси.

Я вже 2 тиждень на інтервальному 16/8. Поки не ставала на ваги, поставила за мету місяць і мінус 5 до

Я другий місяць на цій дієті, - 12 кг

Вже рік на ІГ - ідеальна система

А я ось худа, але от взагалі не в формі. Після 2 вагітностей, пологів і гв. І ніяк не можу себе у форму привести. Цікаво може допомогти голодування.

Було б круто почитати пост про те, як додати см до зростання) я б точно села на таку "дієту")

Скріншот коментарів: instagram.com/annasedokova

Нагадаємо, раніше Сєдокова присоромила Тодоренко за слова про домашнє насильство.