Коли втомлюєшся: Олена Вінницька згадала про лікування у психіатричній лікарні

В ексклюзивному інтерв'ю ведуча програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна" Олена Вінницька озповіла, чому після 20 років успішної кар'єри в шоу-бізнесі вирішила взяти тайм-аут. Раніше Олена розповіла про "своїй" системі живлення і стрункості!

Популярна артистка, колишня учасниця групи "ВІА Гра" і ведуча програми "Зірковий шлях" Олена Вінницька в ексклюзивному інтерв'ю журналу "Отдохни!" вперше розповіла про своє "професійне вигорання". Зірка зізналася, чому, побудувавши успішну кар'єру, їй довелося відмовитися від багатьох чинників і стати «звичайною» жінкою.

"Я в шоу-бізнесі майже 20 років. За цей час людина може втомитися, виснажитися. І я не просто артист, а ще й автор-виконавець – сама все собі писала, за винятком роботи у групі «ВІА Гра». Настає такий час, коли втомлюєшся. Психологи називають це дуже модними словами: «людина перегоріла». Напевно, те ж саме п'ять років тому відбулося і зі мною", – зізнається Олена Вінницька.

Артистка зізнається – їй було складно прийняти нову себе, перелаштуватися на побут, стати «звичайною сімейною жінкою», але цей час багато чому її навчив.

"Мені було складно: я звикла до шаленого ритму, щоденних переїздів, життя в готелях. Коли у мене скоротився гастрольний графік, було складно знайти себе в побуті. Зрозуміла, що не знаю, що потрібно робити вдома. Це був чудовий життєвий досвід. Він вправляє мізки. Я зрозуміла і прийняла все, що сталося зі мною в житті. Змінилася, отримала нові навички, прийшла життєва мудрість", – розповіла ведуча програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

За словами Олени Вінницької, в житті кожної людини настає період втоми і вигорання. У цей час потрібно від чогось відмовитися, інакше можна втратити набагато більше. Вона знайшла в собі сили зупинитися, а з іншим їй допомогли впоратися професіонали.

"Я навчилася бути на одинці, бути сама з собою. Артисти, навіть світового рівня, дуже страждають, коли їх затребуваність падає. Багато спиваються, стають хворими людьми, з ними відбуваються страшні речі. Вміти бути людиною самодостатньою, приймати себе в будь-якій ситуації таким, який ти є, – велике мистецтво. Це навіть більше, ніж бути артистом, – зізнається Олена Вінницька в ексклюзивному інтерв'ю. – У мене було багато різного... Спочатку стрес, потім почалася депресія. Потім я лежала в психіатричній лікарні. Я працювала не з психологами, а зі психіатрами, настільки мені було погано. Сиділа на антидепресантах. Це був перший дуже серйозний рік. Я ніяк не могла прийти в себе. І все одно вдячна долі, що так все сталося".

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