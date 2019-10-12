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Встигнути все! Стильна Осадча похвалилася активною осінню в мальовничому місці

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.10.2019 - 10:57
Встигнути все! Стильна Осадча похвалилася активною осінню в мальовничому місці
Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча поєднала роботу і відпочинок

Катя Осадча часто суміщає роботу і відпочинок. Вона знаходити час для себе навіть в перервах між зйомками. Наприклад, під час недавньої поїздки в Париж, де вона не тільки знімала черговий випуск "Світського життя", але і провела романтичний час з чоловіком Юрієм Горбуновим. Прихід бабиного літа вУкраїні збігся зі ще однією робочою поїздкою ведучої. На цей раз вона потрапила в мальовничу Львівську область і не змогла не скористатися можливістю насолодитися прогулянкою по атмосфернуму парку.

Теледіва вирішила взяти велосипед і вирушити насолоджуватися навколишніми пейзажами. Для своїх активностей Катя обрала відповідний аутфіт – вона вбралася в чорні штани з червоними лампасами, що нагадують спортивний одяг, білі кросівки, а також утрамодное картате пальто з декорованими золотою тасьмою рукавами.

Ведуча зібрала волосся в зручний пучок і не забула надіти сонячні окуляри. Вона показала шанувальникам мальовниче передмістя Львова з озером і осіннім колоритним парком.

Встигнути все! Стильна Осадча похвалилася активною осінню в мальовничому місці

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Бабине літо у передмісті Львова. Встигнути все. Перед зйомкою проїхати навколо озера, велосипедний сезон ще закривати зарано", - запевнила Катя.

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники теледіви були вражені атмосферним місцем, а також не забули залишити комплімент для зірки. Серед коментаторів опинилась і українська співачка Міка Ньютон, яка переїхала в США. "Краса!" - написала вона.

  • Як гарно, де у Львові таке озеро?
  • Шикарні
  • Ви дуже органічно виглядаєте в такій атмосфері. Відчуття щастя від фото
  • Дуже красива фотографія
  • Шикарне місце, щаслива Катя
  • Ну стильна штучка
  • Класно виглядаете!

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов продемонстрували спільний стильний світський вихід.

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