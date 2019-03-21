Встигли відзначитися: Регіна Тодоренко розповіла про незвичайні пригоди в Дубаї

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча ризикнула покататися на самих швидкісних гірках у світі

Регіна Тодоренко не звикла сидіти на місці – телеведуча і молода мама практично відразу після народження сина Михайла повернулася до роботи. Вона знімається в шоу "Мейкапери", працює над авторським проектом "П'ятниця з Регіною", зйомки якого довелося перенести додому, а також подорожує. Так, зірка "Орла и решки" вирушила в Дубаї, де не тільки відпочиває, але й услиленно працює. Фото і враженнями від відвідування однієї з визначних пам'яток, парку Legoland, вона поділилася в Instagram.

Регіна зазначила, що побувати в цьому казковому місці, де оживає дитинство, було її давньою мрією. Ведучій забракло слів, щоб описати побачене і поділитися емоціями. Втім, вона зібралася з думками і розповіла, про пригоди в тематичному родинному парку, які справили на неї незабутнє враження.

Так, Тодоренко зізналася, що встигла відчути екстрім, покатавшись на самих швидкісних гірках в світі, а також освоївши різноманітні атракціони, яких у парку виявилося безліч.

Фото: Регіна Тодоренко з компанією на відпочинку (instagram.com/reginatodorenko)

"В дубайські парки тільки такою компанією! Я, чесно, натішитися не можу, Яке родинне місто, стільки розваг, стільки можливостей! Я обожнюю атракціони, а тут їх безліч! Ми встигли відзначитися навіть у ФерраріПарку, звичайно, я прокотилася на самій швидкісний гірці у світі. Порада: купуйте квиточки онлайн - дешевше і не потрібно стояти в черзі", - поділилася особистим досвідом Регіна, зазначивши, що незабаром розмістить влог про свою подорож з усіма тонкощами і нюансами.

Шанувальники запевнили Регіну, що з нетерпінням чекають її нове відео про поїздки в Емірати і пораділи тому, що знаменитості вдалося розслабитися і насолодитися принадами безтурботного відпочинку.

"Дуже цікаво було б там побувати! Будемо чекати влог з Вашими пригодами", "Регінка краса", "Круто, з таким малюком Ви ще встигаєте розважатися", "Ура! Спасибі за таку мотивуючу інформацію!", "Регіна, там дуже круто!", "Така молодчинка!", - писали коментатори.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко захопила мережу стрункою фігурою в купальнику через три місяці після пологів.

В одному з випусків авторської передачі "П'ятниця з Регіною" молода мама поскаржилася, що незадоволена своєю фігурою, але пляжні знімки підтверджують той факт, що ведуча виглядає чудово.