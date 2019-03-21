ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Встигли відзначитися: Регіна Тодоренко розповіла про незвичайні пригоди в Дубаї

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.03.2019 - 13:07
Встигли відзначитися: Регіна Тодоренко розповіла про незвичайні пригоди в Дубаї
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча ризикнула покататися на самих швидкісних гірках у світі

Регіна Тодоренко не звикла сидіти на місці – телеведуча і молода мама практично відразу після народження сина Михайла повернулася до роботи. Вона знімається в шоу "Мейкапери", працює над авторським проектом "П'ятниця з Регіною", зйомки якого довелося перенести додому, а також подорожує. Так, зірка "Орла и решки" вирушила в Дубаї, де не тільки відпочиває, але й услиленно працює. Фото і враженнями від відвідування однієї з визначних пам'яток, парку Legoland, вона поділилася в Instagram.

Регіна зазначила, що побувати в цьому казковому місці, де оживає дитинство, було її давньою мрією. Ведучій забракло слів, щоб описати побачене і поділитися емоціями. Втім, вона зібралася з думками і розповіла, про пригоди в тематичному родинному парку, які справили на неї незабутнє враження.

Так, Тодоренко зізналася, що встигла відчути екстрім, покатавшись на самих швидкісних гірках в світі, а також освоївши різноманітні атракціони, яких у парку виявилося безліч.

Встигли відзначитися: Регіна Тодоренко розповіла про незвичайні пригоди в Дубаї

Фото: Регіна Тодоренко з компанією на відпочинку (instagram.com/reginatodorenko)

"В дубайські парки тільки такою компанією! Я, чесно, натішитися не можу, Яке родинне місто, стільки розваг, стільки можливостей! Я обожнюю атракціони, а тут їх безліч! Ми встигли відзначитися навіть у ФерраріПарку, звичайно, я прокотилася на самій швидкісний гірці у світі. Порада: купуйте квиточки онлайн - дешевше і не потрібно стояти в черзі", - поділилася особистим досвідом Регіна, зазначивши, що незабаром розмістить влог про свою подорож з усіма тонкощами і нюансами.

Шанувальники запевнили Регіну, що з нетерпінням чекають її нове відео про поїздки в Емірати і пораділи тому, що знаменитості вдалося розслабитися і насолодитися принадами безтурботного відпочинку.

"Дуже цікаво було б там побувати! Будемо чекати влог з Вашими пригодами", "Регінка краса", "Круто, з таким малюком Ви ще встигаєте розважатися", "Ура! Спасибі за таку мотивуючу інформацію!", "Регіна, там дуже круто!", "Така молодчинка!", - писали коментатори.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко захопила мережу стрункою фігурою в купальнику через три місяці після пологів.

В одному з випусків авторської передачі "П'ятниця з Регіною" молода мама поскаржилася, що незадоволена своєю фігурою, але пляжні знімки підтверджують той факт, що ведуча виглядає чудово.

"Дуже хочу згрішити": Тодоренко в Дубаї зізналася у своїй величезній слабкості Регіна Тодоренко відверто розповіла про свою особливу дієту
Новини України Регіна Тодоренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся