Знищення на поразку: Єфросиніна потужно висловилася з приводу скандалу з Тодоренко

Скандал з висловлюванням Регіни Тодоренко про домашнє насильство не вщухає. Тепер українські та російські знаменитості поспішають прийняти свою позицію в цьому питанні. Приміром, Слава Камінська з "Неангелів" і Микита Добринін (Холостяк-9) закликали припинити "цькування" щодо Тодоренко. “Чим всі ці злі коментарі з боку медіа та хейтерів в мережі краще Регіни? Чим добріша або мудрішим? Я проти насильства і я проти цькування", — зазначив Добринін. Також своєю думкою з приводу ситуації поділилася українська телеведуча, Почесний посол ООН в області народонаселення в Україні Маша Єфросініна. Зазначимо, що Єфросиніна також відома своєю активною діяльністю у протидії домашньому насильству в Україні!

Спочатку Маша поділилася кошмарною історією однієї з жертво домашнього насильства. Телеведуча підкреслила, що такий вид насильства починається з психологічного терору, а потім починаються побої.

“Насильство починається не з удару. Удару передує психологічний терор.

В одному з притулків я познайомилася з молодою жінкою. Чоловік її знищував психологічно за те, що вона... народила йому дітей! Тобто він не хотів оберігатися, його не хвилювало, як позначаться на здоров'я його дружини чотири вагітності підряд. Зате знайшов собі об'єкт для виверження своїй жорстокості. Впевнена, на цю історію знайдуться реакції: «сама винна/чому дозволяла?» Адже у кожної жертви насильства є на це відповідь. Вона своя, і вона має на неї право. Психологи пояснювали мені, що вони ніколи не вимагають у жінки причини, чому вона жила з тираном — вони працюють над тим, щоб вона до нього не повернулася. Адже, раз вона звернулася за допомогою, свої помилки вона розуміє", — підкреслює Єфросиніна.

Далі телеведуча торкнулася теми скандалу з Тодоренко. Телеведуча також закликала припинити цькування. Адже цькування в мережі сьогодні перетворилася в "нове знаряддя знищення".

“Тепер до суті. Історія з Регіною Тодоренко піднесла нам усім кілька дзвінких уроків:⠀

1. Лідери думок нинішнього покоління — це люди, за якими всі масово стежать не тому, що вони супер експерти в будь-якій соціальній темі! А тому що вони вміло показують свою іскристу життя в соц мережах! У них немає віконниць на вікнах побуту і особистих перипетій! Будь-яка помилка або експертна оцінка, і особливо в гострій тематики — це гігантський ризик бути скинутим з свого п'єдесталу!

2 Повалення відбувається нестримно і жорстоко. Кричущі «поборники» боротьби з насильством роблять з об'єкта свого гніву ту саму жертву насильства, не дивлячись на її каяття і навіть покаяння! Не нагадує історію тієї, що «народила»? Начебто, і не вистачило чогось (одній самолюбства, другій розуміння теми), щоб уникнути такої ситуації, але розплата за скоєне в рази жорсткіше-жахлива публічна інквізиція!

3. Не так страшно насильство, як неможливість його викорінити в нашому суспільстві. Ми боремося з домашнім насильством, боячись, що діти і підлітки, бачачи це будинки, переймуть таку модель. Але поки будуть здійснюватися ці публічні страти, стільки і буде закладатися в молоді голови жорстокість, як норма.

Сьогодні масове цькування в мережах — це нове знаряддя знищення! Знищення без можливості порозумітися або бути вислуханим! Знищення милосердя! Знищення на поразку!" — підсумувала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що 23 квітня Регіна Тодоренко і Влад Топалов дали спільне інтерв'ю для Peopletalk. В ньому була порушена тема недавніх гучних розставань знаменитостей і про те, чому вони публічно заявляють про проблеми у відносинах і домашнє насильство.

"Потрібно бути психічно хворою людиною, щоб взяти камеру і сказати: "Боже, мій чоловік мене б'є". Що з мізками відбувається в цей момент? — сказала Тодоренко. — А ти не замислювалася, чому він тебе б'є? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?»

Вислів Регіни викликав хвилю обурення в соціальних мережах. Телеведучу засудили за те, що вона звинуватила в насильстві постраждалих від нього. Як результат, Журнал Glamour прийняв рішення позбавити Регіну Тодоренко звання "Жінка року". Також з Тодоренко перервали співробітництво ряд брендів.