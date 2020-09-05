Запаморочлива: Даша Астаф'єва викликала фурор у несподіваному образі (фото)

Співачка і модель надихнулася осінню та поезією Вертинського
Даша Астаф'єва вражає армію своїх шанувальників не тільки своєю ефектною зовнішністю і гарячою сексуальністю, але також ерудицією, освіченістю і тонкою поетичною натурою. Українська 35-річна співачка і модель зовсім недавно блищала в одному з головних трендів сезону, а тепер, надихнувшись початком осені - улюбленої пори поетів і художників, здивувала фанів новим "тематичним" образом.
Артистка і колишня зірка журналу Playboy процитувала в своєму Instagram уривок з твору головного П'єро першої половини ХХ століття Олександра Вертинського "Кокаинетка" і супроводила пост хвилюючими знімками.
Астаф'єва обрала вбрання, що підкреслює її спокусливі форми: білий легкий піджак навстіж повністю відкривав білий топ з чорним "коміром", наче на фраку, а також повітряну чорну спідницю.
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
"Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная
И я знаю, что крикнув, Вы можете спрыгнуть с ума...
(с) Вертинський", - йдеться у підписі до фото.
Також Даша додала, що її пост присвячується "підписникам з Марса".
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Користувачі мережі обсипають артистку і модель компліментами, захоплюються образом, а деякі навіть порівнюють зі знаменитою італійською кінозіркою Монікою Беллуччі, причому саме на користь Астаф'євої.
Фото: скрін коментарів instagram.com/da_astafieva
Раніше ми писали про те, що Даша Астаф'єва засвітила розкішний бюст в леопардовій сукні, примірявши один з головних трендів цього сезону.
Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва викликала бурхливе обговорення в мережі фото в панчохах і атласному корсеті в ретро-образі.