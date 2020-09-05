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Запаморочлива: Даша Астаф'єва викликала фурор у несподіваному образі (фото)

Субота 05 вересня 2020 19:45
Запаморочлива: Даша Астаф'єва викликала фурор у несподіваному образі (фото)
Даша Астаф'єва (фото: facebook.com/dasha.astafieva.band)
Автор: Styler

Співачка і модель надихнулася осінню та поезією Вертинського

Даша Астаф'єва вражає армію своїх шанувальників не тільки своєю ефектною зовнішністю і гарячою сексуальністю, але також ерудицією, освіченістю і тонкою поетичною натурою. Українська 35-річна співачка і модель зовсім недавно блищала в одному з головних трендів сезону, а тепер, надихнувшись початком осені - улюбленої пори поетів і художників, здивувала фанів новим "тематичним" образом.

Артистка і колишня зірка журналу Playboy процитувала в своєму Instagram уривок з твору головного П'єро першої половини ХХ століття Олександра Вертинського "Кокаинетка" і супроводила пост хвилюючими знімками.

Астаф'єва обрала вбрання, що підкреслює її спокусливі форми: білий легкий піджак навстіж повністю відкривав білий топ з чорним "коміром", наче на фраку, а також повітряну чорну спідницю.

Запаморочлива: Даша Астаф'єва викликала фурор у несподіваному образі (фото)

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная

И я знаю, что крикнув, Вы можете спрыгнуть с ума...

(с) Вертинський", - йдеться у підписі до фото.

Також Даша додала, що її пост присвячується "підписникам з Марса".

Запаморочлива: Даша Астаф'єва викликала фурор у несподіваному образі (фото)

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Користувачі мережі обсипають артистку і модель компліментами, захоплюються образом, а деякі навіть порівнюють зі знаменитою італійською кінозіркою Монікою Беллуччі, причому саме на користь Астаф'євої.

  • Оце шик!
  • Краса!
  • Ааааа, знову безсоння через Дашу!
  • Даша навіть краще Моніки Беллуччі
  • Меланхолійна осінь, люблю
  • Ви шикарна жінка! Захоплююся!
  • Вражає
  • Фото шикарні, але і Кокаинетка Вертинського не менш шикарна!
  • Неймовірний образ
  • Запаморочлива!

Запаморочлива: Даша Астаф'єва викликала фурор у несподіваному образі (фото)

Фото: скрін коментарів instagram.com/da_astafieva

Раніше ми писали про те, що Даша Астаф'єва засвітила розкішний бюст в леопардовій сукні, примірявши один з головних трендів цього сезону.

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва викликала бурхливе обговорення в мережі фото в панчохах і атласному корсеті в ретро-образі.

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