І розумна, і красива: Маша Єфросиніна закликала припинити обмежувати жінок

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Стильна ведуча поділилася сміливими думками про жіночу самооцінку

Маша Єфросиніна - справжня ікона стилю і приклад для багатьох жінок, як можна виглядати в 41 рік. Вона регулярно захоплює стильними луками і квітучим зовнішнім виглядом, над яким багато працює. При цьому телеведуча активно бореться за права жінок і категорично проти усіляких обмежень і стереотипів.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася знімком в ефектному образі - вона позує в смарагдовому платті-туніці з воланами, вузьких чорних брюках і бежевих туфлях на підборах. Маша сидить на стільці на тлі панорамних вікон, прикритих шторами, і дивиться в бік від камери.

У підпису Єфросиніна поділилася своїми думками про самооцінку і те, як сприймають і часто обмежують жінок у суспільстві. Наприклад, вона не згодна, що може бути або розумною, або красивою.

Маша Єфросиніна приміряла плаття-туніку і вузькі штани (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Маша, ти визначся, ти розумна чи красива.." - заявив мені одного разу під час суперечки співрозмовник. Кожного разу, чуючи цю вкриту пилом фразу - запаковану чи то жартома, чи то в фігуру мови, я реагую протестом. Хто взагалі вирішив, що я не можу бути і розумною і красивою!? Хто і коли наклав на це вето? Я категорично наполягаю, що мені, як і будь-якій жінці, взагалі самій вибирати, якою бути ..." - поділилася ведуча.

Вона додала, що жінка може бути дуже багатогранною і успішною навіть у нібито протилежних речах.

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"Можна працювати в розважальному жанрі, але чітко висловлювати свою позицію в серйозних темах! Можна заробляти гроші і дозволяти своїм мріям збуватися, але при цьому займатися благодійністю! Можна не любити готувати, але чудово розбиратися в їжі! Бути феміністкою і любити чоловіків. "Топити" за права жінок, і так, часом червоним слівцем... Знати всі прилади по етикету, але лопати руками в Одеському ресторані божественних бичків... Можна багато працювати і бути хорошою матір'ю..." - зазначила Маша.

Знаменитість закликала жінок не боятися бути собою і відчувати життя.

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"Можна все, дівчатка! Все, в чому ви відчуваєте життя!!! Головне - не забувайте, що відчувати його необхідно", - підсумувала теледіва.

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