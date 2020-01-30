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Уляна Супрун, Ірма Вітовська, Михайло Кукуюк та інші зіркові гості на прем'єра українського фільму "Наші котики"

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.01.2020 - 15:08
Уляна Супрун, Ірма Вітовська, Михайло Кукуюк та інші зіркові гості на прем'єра українського фільму "Наші котики"
Ірма Вітовська та Уляна Супрун (фото: Оскар)

На екранах мережі кінотеатрів «Оскар» фільм «Наші котики» стартує 30 січня 2020 року

29 січня в кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася прем'єра патріотичної комедії «Наші котики».

Першими стрічку побачили: Соломія Вітвіцька, Олена Лавренюк, Уляна Супрун, Дар'я Трегубова, Наталія Васько, Ахтем Сейтаблаєв, Каша Сальцова (Крихітка Цахес), Ірма Вітовська, Олексій Душка, Олександра Новикова, Геннадій Попенко, Михайло Кукуюк,Слава Соломка та багато інших.

Наші котики: про фільм

Наші котики - трейлер

2014 рік назавжди перевернув звичайне життя українців. Батьківщину захищали зовсім різні люди – актор, продавець квітів, футбольний тренер, інженер. Одним словом – добровольці. Нехай війна далеко не веселе заняття, але тоді було над чим посміятися – наприклад, над тим, як ці волонтери, які вперше взяли зброю в руки, могли знищити елітний російський загін.

Зірки гості прем'єри в Києві

Уляна Супрун, Ірма Вітовська, Михайло Кукуюк та інші зіркові гості на прем'єра українського фільму &quot;Наші котики&quot;

Соломія Вітвіцька

Уляна Супрун, Ірма Вітовська, Михайло Кукуюк та інші зіркові гості на прем'єра українського фільму &quot;Наші котики&quot;

Олена Лавренюк

Уляна Супрун, Ірма Вітовська, Михайло Кукуюк та інші зіркові гості на прем'єра українського фільму &quot;Наші котики&quot;

Уляна Супрун

Уляна Супрун, Ірма Вітовська, Михайло Кукуюк та інші зіркові гості на прем'єра українського фільму &quot;Наші котики&quot;

Ірма Вітовська

Уляна Супрун, Ірма Вітовська, Михайло Кукуюк та інші зіркові гості на прем'єра українського фільму &quot;Наші котики&quot;

Ахтем Сейтаблаєв

Уляна Супрун, Ірма Вітовська, Михайло Кукуюк та інші зіркові гості на прем'єра українського фільму &quot;Наші котики&quot;

Геннадій Попенко

Уляна Супрун, Ірма Вітовська, Михайло Кукуюк та інші зіркові гості на прем'єра українського фільму &quot;Наші котики&quot;

Наталія Васько

Уляна Супрун, Ірма Вітовська, Михайло Кукуюк та інші зіркові гості на прем'єра українського фільму &quot;Наші котики&quot;

Дарина Трегубова

Уляна Супрун, Ірма Вітовська, Михайло Кукуюк та інші зіркові гості на прем'єра українського фільму &quot;Наші котики&quot;

Уляна Супрун і Каша Сальцова (Крихітка Цахес)

Уляна Супрун, Ірма Вітовська, Михайло Кукуюк та інші зіркові гості на прем'єра українського фільму &quot;Наші котики&quot;

Олексій Душка

Уляна Супрун, Ірма Вітовська, Михайло Кукуюк та інші зіркові гості на прем'єра українського фільму &quot;Наші котики&quot;

Олександра Новікова

Уляна Супрун, Ірма Вітовська, Михайло Кукуюк та інші зіркові гості на прем'єра українського фільму &quot;Наші котики&quot;

Слава Соломка

Уляна Супрун, Ірма Вітовська, Михайло Кукуюк та інші зіркові гості на прем'єра українського фільму &quot;Наші котики&quot;

Ахтем Сєїтаблаєв і Соломія Вітвіцька

Уляна Супрун, Ірма Вітовська, Михайло Кукуюк та інші зіркові гості на прем'єра українського фільму &quot;Наші котики&quot;

Михайло Кукуюк (праворуч)

Нагадаємо, раніше в кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Маленькі жінки". Серед гостей вечора: Аліна Паш, Санта Дімопулос, Анатолій Анатоліч, Жан Гріцфельдт, Яна Клочкова, Олімпія Вайтмусташ та інші.

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