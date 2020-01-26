Вкусило щастя: Монатік потішив рідким пляжним знімком з синами

Фото: Дмитро Монатік (instagram.com/monatik_official)

Сім'я вже давно відпочиває в екзотичній країні, однак тримає в секреті в який саме

Дмитро Монатік (MONATIK) з дружиною Іриною Демічевою і двома синами ще на початку місяця полетів в теплу країну, щоб провести зимові канікули плескаючись впрозорій воді і ніжачись на сонці. Він зрідка публікує сімейні знімки в Instagram, на яких позує його дружина і діти, однак не розкриває місце райського відпочинку.

Ще одним знімком, який пощастило побачити шанувальникам Дмитра, стало фото гамака незвичайної форми, сплетеного з екзотичної рослини, в якому музикант зі своїми хлопчиками сховався від палючого сонця.

Поки зоряний тато приймав розслаблену позу відпочиваючого, його син чомусь вирішив вкусити його за руку.

Фото: Дмитро Монатік (instagram.com/monatik_official)

Можливо це була якась гра, тому що Дмитро забавно описав подію: "Мене щастя вкусило. Здається маленька – але така величезна сила!!!".

Крім того Дмитро зізнався, що тривалі зимові канікули видалися напрочуд приємними і навіть змусили полюбити його січень:

"У 2020-му році полюбив січень... видався прекрасний місяць", - відверто написав виконавець.

Підписники одразу відреагували на милий кадр і маленьке "акулятко" на ньому:

у такий січень складно не закохатися

На пляжах завжди по кайфу

ідеальна сім'я

Доброго ранку вам! Боже, яке миле фото!)

Я дивлюся всі наші зірки люблять січень))))

Будинок моєї мрії

Акулятко маленький

Нагадаємо, раніше дружина MONATIK'а Ірина похвалилася спокусливою фігурою в купальнику на відпочинку.