"Вкрали велику суму": Санта Дімопулос розповіла про зраду близької людини

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Екс-"ВІА Гра" зазначила, що витягла з неприємної ситуації цінний життєвий урок

Українську співачку, спортсменку і бізнесвумен Санту Дімопулос підставила і пограбував близька людина, якій вона безмежно довіряла. Про це екс-"ВІА Гра" написала в Instagram.

За словами артистки, вона прийняла на роботу людину, якій щиро співпереживала, але вона не виправдала наданої довіри. Так, Санта втратила не тільки велику суму грошей, але і бази даних.

"Рік почався дуже активно та насичено. Не завжди позитивними подіями, на жаль. Мене навмисно підвела людина, яка називала себе близьким другом. Хоча тут я сама винна - моя інтуїція давно і наполегливо говорила триматися від нього подалі, але є таке жахливе почуття як "жалість". Коли нам людину шкода, ми робимо часом зовсім дурні речі... Тягнемо за собою вантаж, який насправді тягне нас вниз. Вкрали велику суму на роботы (цього здалося мало, тому вкрали базу даних, деякі препарати...). Думаю, доведеться зробити окремий пост про цю "прекрасну" жінку, щоб зробити її відомою (хоча я дуже не люблю це все)" - зізналася співачка.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Вона зазначила, що, незважаючи на неприємний інцидент, не розлютилася і навіть не засмутилася, а вирішила філософськи і мудро підійти до події і зробити для себе відповідні висновки.

"Як не дивно, я зовсім не засмучена, не обозлена і не скривджена. Можливо, це результат довгої роботи над собою, але я бачу в цьому добрий знак. Я прибрала "вампіра" зі свого життя. Я зрозуміла, що мій бізнес працює в кілька разів краще, ніж я очікувала. І злодійка розкрилася вже на малих обсягах, могло бути і гірше. Тепер ми будемо набагато уважніше і менш довірливі до чужих людей. Я відчуваю себе абсолютно щасливою людиною, чого і вам бажаю, незважаючи ні на що", - натхненно підсумувала вона.

Підписники Дмопулос підтримали її і похвалили за мужність і витримку, з яким вона прийняла життєвий удар, а також захопилися її розважливістю і зрілим ставленням до події.

"Санта, однозначно, що все, що відбувається навколо робить нас сильнішими. Так, складно прощати людей за їх ниці слабкості", "Все, що відбувається в нашому житті-це уроки. Не для того, щоб розклеїтися і опустити руки, а для того щоб стати розумнішими, мудрішими, врівноваженішими і краще! Ви розумниця, я вами захоплююся і намагаюся вчитися! Удачі вам, Санта", "Гідна реакція, гідний пост", - відзначали шанувальники зірки.

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Раніше Санта Дімопулос розповіла, що стоїть за можливістю володіти бажаним і чому варто повчитися, щоб стати успішніше і краще.

До слова, Санта Димопусло викликала фурор в мережі після публікації своїх фото з різницею в десять років у рамках популярного челленджа.

До речі, екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос здивувала несподіваним зізнанням про дітей та поділилася своїми планами на цей рахунок.