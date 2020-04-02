Вкрав самогон: ведучий Нового каналу пішов на обман

Максим Узол (фото: Новий канал)

Ведучий тревел-реаліті Нового каналу «У кого більше?» Максим Узол вважає, що розіграти кого завгодно можна не лише 1 квітня. Головне – без серйозних наслідків.

Макс поділився кумедною історією з дитинства, тоді він вирішив пожартувати з хресного.

– Мені було 10 років, – згадує Макс. – Вдома відзначали якесь свято, велике застілля. До нас у гості велосипедом приїхав хресний моєї сестри. Я гуляв у дворі і вирішив роздивитися його велосипед, поки той вітався з батьками. На багажнику побачив пляшку з самогоном, і в моїй юній голові народився план. Ні, не випити з однокласниками (усміхається). Я знайшов таку ж пляшку, налив туди води з-під крану й поставив її на багажник. Довго чекав, щоб хресний нарешті підійшов до велосипеда, розкрив підміну, почав лаятися, і ми б посміялися. Але ніхто так і не підійшов. Я пішов гуляти з друзями і забув про це.

За словами Макса, підміну помітили лише через півгодини. Він у всьому зізнався, обійшлося без скандалів.

– Виявилося, за столом зібралися гості, – розповідає ведучий Новому каналу. – Дід головує. І каже: «Ну що, куме, ти довго нахвалював свій самогон, неси вже, скуштуємо. Кум наливає, дід випиває. Кривиться, закушує, а потім видає: «Щось слабкий в тебе, Колю, самогон». Налили ще одну. Дід випиває, морщиться, каже: «Ні, Колю, все-таки слабкий». Кум наливає собі, нюхає... І розуміє, що це вже не самогон. Відтоді дядя Коля ніколи не залишав пляшку на багажнику.