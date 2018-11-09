Український оперний співак став батьком третьої дитини у 58 років

Фото: Володимир Гришко (facebook.com/maestrogrishko)

Ім'я син артист так і не назвав

У відомого українського оперного співака Володимира Гришка народилася третя дитина. Про це артист розповів в ефірі ранкового шоу одного з українських телеканалів.

Народний артист України Володимир Гришко повідомив, що син народився ще 30 жовтня, але ім'я новонародженого так і не назвав. Співак зізнався, що дуже зворушений такою подією в житті і присвятив своїй дружині пісню "Я тебе люблю".

"Так співпало в моєму житті, що до ювілею творчої діяльності у мене народився син. Я настільки був зворушений цією подією! Ми давно благали про це Бога. І ось у мене народився синочок, маленький маестро. Я дуже щасливий!" – розповів Володимир Гришко.

Про особисте життя оперного тенора відомо небагато. У Володимира Гришка вже є двоє дітей – син Володимир і донька Анна-Стефанія від дружини Тетяни, з якою вони одружилися майже 20 років тому. Зі своєю дружиною він познайомився просто на вулиці.

Володимир Гришко – український оперний співак, Народний артист України, Лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка.

З 2006 року професор Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського. У грудні 2011 року виступав у Національному палаці Україна з Монсеррат Кабальє.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Володимир Гришко висловився про пісенний конкурс Євробачення.

А також писали про те, що молода дружина 69-річного Олександра Градського народила сина. Для музиканта це вже четверта дитина.

Відео: РБК-Україна