Українська зірка в мікробікіні показала, чим займалася на чужій віллі

Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

Вона зізналася, що заради яскравого фото пробралася на чужу віллу в Таїланді

Українська співачка і колишня учасниця українського гурту Nikita Анастасія Кумейко (DJ NANA), насолоджується безтурботним відпочинком в Таїланді в компанії друзів і коханого чоловіка і регулярно публікує фотозвіти з райського курорту. Артистка вирішила показати в Instagram, чим вона зайнялася на заході сонця, потайки пробравшись на сусідню віллу.

Знаменитість вирішила влаштувати жарку фотосесію у воді, показавши свої оголені принади. Мініатюрний купальник відкрив погляду прихильників округлі апетитні форми артистки.

"У будь незрозумілої ситуації - тягни носочок. А завтра, поки ми будемо їхати на Крабі, я вам розповім, як можна пробратися на сусідню віллу і швиденько сфотографуватися в гарному басейні. Нам було дуже смішно. Я навіть промову підготувала (на англотайскому), якщо нас спіймають", - поділилася вона.

Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

Наречений співачки, відомий продюсер і композитор Руслан Квінта, який проводить відпустку разом з Анастасією, не втримався і залишив коментар під пікантним кадром. "Як же там красиво ... Це просто нереально", - зазначив він. Настя не залишилася в боргу. "Особливо на чужій віллі", - парирувала вона.

Скріншот коментарів (instagram.com/anastasia_domination)

Підписники Кумейко почали нахвалювати її соковиті форми і не шкодували компліментів.

"Воу, воу, красуня, це дуже гаряче, фігура!", "Як можна бути на світі шикарною такою?!", "Неймовірно", "Я думаю, що якщо так тягнути носочок на чужій віллі, то ніхто не буде проти повноцінної фотосесії. Тим більше такий носочок!" - кокетливо відзначали читачі мікроблога співачки.

Скріншот коментарів (instagram.com/anastasia_domination)

Також екс - Nikita опублікувала знімки, на яких вона в прозорій сітчастій сукні катається на слоні у воді, та поділилася своїми враженнями від незвичайного процесу.

"Під час відпочинку для мене дуже важливі емоції. У Таеоні просто зашкалюють. У мене неймовірно насичена відпустка з переїздами, екскурсіями, згорянням, катанням на хвилях (крокодайлинг) і банальним лежанням на шезлонгу. І практично всі фото, де я заливаюсь сміхом (адже він продовжує життя). Тут 1000000%", - поділилися своїми яскравими враженнями вона.

Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

Раніше Анастасія Кумейко викликала захоплення у шанувальників повністю оголеним фото, показавши привабливі вигини фігури.

До речі, DJ NANA приєдналася популярного у соцмережі флешмобу #10yearschallenge, показавши знімки з різницею в десять років.