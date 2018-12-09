Українська тенісистка похвалилася шикарними формами (фото)

Знімки вже встигли підкорити мережу
Популярна українська спортсменка-тенісистка Даяна Ястремська похвалилася перед шанувальниками фото з шикарними формами. Відповідні знімки дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Так, на одній з фотографій Ястремська демонструє підтягнуті і в той же час худі ноги. При цьому разом з короткими шортами на ній сидить чорна кофта і окуляри. На задньому фоні красується вишневий Mustang.
Фото: Даяна Ястремська (instagram.com/dayana_yastremskay)
На іншому фото Ястремська сидить в коротких шортах і майці. Це стало причиною того, що шанувальники почали порівнювати її з голлівудською актрисою Періс Хілтон.
У той же час на третій фотці спортсменка також одягнена в короткі шорти і бюстгальтер. Доповнити знімок вона вирішила коротким віршем.
Фото: Даяна Ястремська (instagram.com/dayana_yastremskay)
"Десь в пам'яті осколки літа. Продзвеніли фразами в куплетах. На терасі сидячи під сонячним світлом. В чужому місті легко одягнена", - йдеться у підписі.
Фото: Даяна Ястремська (instagram.com/dayana_yastremskay)
До речі, українська тенниситка Даяна Ястремська оновила особистий рекорд, зайняв 58 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Як повідомлялося раніше, тенісистка Даяна Ястремська стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії International в Гонконзі з призовим фондом 250 тисяч доларів.
Також ми писали, що Ястремська вперше в кар'єрі потрапила в топ-100 рейтингу Жіночої тенісної асоціації.
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