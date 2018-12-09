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Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами (фото)

Lite » Звезды 09.12.2018 - 12:25
Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами (фото)
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/Ilkleytennis)

Снимки уже успели покорить сеть

Популярная украинская спортсменка-теннисистка Даяна Ястремская похвасталась перед поклонниками фото с шикарными формами. Соответствующие снимки девушка разместила на своей странице в Instagram.

Так, на одной из фотографий Ястремская демонстрирует подтянутые и в то же время худые ноги. При этом вместе с короткими шортами на ней сидит черная толстовка и очки. На заднем фоне красуется вишневый Mustang.

Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами (фото)

Фото: Даяна Ястремская (instagram.com/dayana_yastremskay)

На другом фото Ястремская сидит в коротких шортах и майке. Это стало причиной того, что поклонники начали сравнивать ее с голливудской актрисой Пэрис Хилтон.

В то же время на третьей фотке спортсменка также одета в короткие шорты и  бюстгальтер. Дополнить снимок она решила коротким стихом.

Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами (фото)

Фото: Даяна Ястремская (instagram.com/dayana_yastremskay)

"Где-то в памяти осколки лета. Прозвенели фразами в куплетах. На террасе сидя под солнечным светом. В чужом городе легко одета", - говорится в подписи.

Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами (фото)

Фото: Даяна Ястремская (instagram.com/dayana_yastremskay)

Кстати, украинская тенниситка Даяна Ястремская обновила личный рекорд, заняв 58 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как сообщалось ранее, теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии International в Гонконге с призовым фондом 250 тысяч долларов.

Также мы писали, что Ястремская впервые в карьере попала в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации.

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